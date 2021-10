Victrix dévoile son nouveau duo manette et casque sans-fil

La marque Victrix se donne pour mission d’offrir aux fans un avantage en compétition. Notre équipe d’ingénieurs travaille aux côtés de professionnels de l’esport afin de créer des produits que les joueurs adoreront et voudront utiliser en compétition, sachant qu’ils possèdent le meilleur équipement du marché. Nous avons intégré la technologie de la gamme de produits Victrix Pro dans la nouvelle gamme Gambit pour proposer une performance et un design premiums aux joueurs de tous les jours comme aux professionnels, à des prix plus abordables. - Navin Kumar, Chief Marketing Officer chez PDP.



Prix

la manette Victrix Gambit Dual CoreTM Tournament Controller : 99 €

Gambit Dual CoreTM Tournament Controller : Le casque Victrix Gambit Wireless Gaming Headset : 129 €

Avec des constructeurs déjà bien placés dans l'univers vidéoludique et des périphériques sans-fil, il devient difficile de se positionner sur le marché. Toutefois,fait une entrée fracassante en proposant deux nouveaux produits annoncés comme les plus rapides du marché. C'est ainsi que fait son apparition la manettequi bénéficie d'uneafin d'en faire l'une des manettes les plus réactives du monde, selon le constructeur. L'avantage d'un double cœur reste la répartition des tâches. Ainsi, chaque cœur dispose d'une action spécifique dont le premier permet le traitement des entrées tandis que le second alimente l'audio de la manette sur laquelle est intégrée. Que vous soyez adepte, ou non, cette dernière permet de profiter d'une spatialisation exemplaire.Pour finir, afin de ne pas pâlir face à la concurrence, la manetteest équipée de butées de gâchettes ajustables, accompagnées de non moins de, le tout personnalisable à l'aide d'un logiciel attitré. Enfin, pour l'aspect nomade, une boîte de transport est fournie.C'est ainsi que fait son apparition le second produit annoncé par le constructeur qui n'est autre que le casque(trailer ci-dessus).annonce ce nouveau casque comme capable de donner unaux joueurs. Il reprend de nombreux points déjà appréciés sur le casquetout en ajoutant des technologies et composants capables de produire un périphérique plus évolué.Le casque Gambit est équipé d'un câble de 3,5mm inclus, doté de commandes. Pour les adeptes du sans-fil, le casque fonctionne jusqu'à 12 mètres. Petit plus non négligeable, à l'acquisition, le périphérique comprend un abonnement à vie àsur. Finalement, le casque Gambit est sous licence officielle PlayStation 5 et peut en utiliser l’audio 3D.