Une Switch Pro pourrait sortir en 2020 selon l'analyste ayant prédit la version Lite

Après la sortie de la version Lite l'année dernière, une version améliorée de la Switch pourrait voir le jour cette année. C'est ce qu'affirme notamment Serkan Toto, l'analyste qui avait prédit le lancement de la Switch Lite.

Je suis absolument certain que Nintendo va lancer une Switch Pro en 2020. Je pense également que ce lancement se fera après les vacances d'été pour contrer le déploiement de la PS5 et de la nouvelle Xbox plus tard dans l'année, tout cela accompagné d'une exclusivité signée Nintendo pour booster ses ventes. - Serkan Toto, PDG de Katan Games.

Le site GameIndustry a récemment interviewé plusieurs analystes afin de dresser un bilan de l'industrie vidéoludique de 2019, et de prévoir ce à quoi elle ressemblera en 2020. Parmi les différentes prédictions, la sortie d'une nouvelle version de la Switch est envisagée. Nous le savons déjà, cette année promet d'être remarquable de par la sortie de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X. Cela nous amène aux propos dede la console pour 2019. Par ailleurs,des DS et 3DS par le passé, c'est pourquoi l'idée de faire de même pour sa console hybride ne semble pas improbable. Une telle éventualité présage du très bon pour la console la plus vendue de 2019 (et bien partie pour reprendre cette place en 2020).Bien que des rumeurs concernant une potentielle version améliorée de la Switch circulent depuis longtemps sur internet,par Nintendo. Seul le temps nous dira si ces rumeurs et cette prédiction s'avèrent correctes ou non.