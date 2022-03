Steam a connu une année 2021 excellente

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



. La plus grande partie des joueurs PC passent par cette plateforme pour acheter leurs jeux, étant donné que le catalogue est très conséquent et que nous y trouvons, à coup sûr, notre bonheur. Malgré l'arrivée de l'Epic Games Store en 2018, qui ne se cache pas de vouloir concurrencer Steam,Après une année 2020 très bonne, notamment à la suite des confinements à travers le monde, la plateforme avait connu une croissance de sa communauté et pouvait se targuer de réunir 62 millions de joueurs uniques, par jour. En 2021, les données sont encore meilleures,. Chaque mois, ce sont 132 millions de personnes qui se connectent au moins une fois à Steam, contre 120 millions en 2020.Dans tous les domaines, la plateforme progresse, même dans le temps de jeu, en hausse de 21 %, ce qui représente tout de même 4,3 millions d'heures.(Days Gone, Horizon Zero Dawn, Death Stranding, Sea of Thieves), qui ont pu attirer un nouveau genre de joueurs.Steam devrait réussir à garder sa domination sur le marché PC pendant encore quelque temps, d'autant plus que les utilisateurs ne sont pas tous adeptes de l'Epic Games Store, bien que du côté éditeurs/développeurs, cette plateforme soit bien plus intéressante, avec des commissions moindres.