Sony poursuivi par une plainte pour tarification « artificiellement élevée »



le 21 février 2025 à 17h50 Publié par Justine Manchuelle le 21 février 2025 à 17h50

Une fondation de défense des consommateurs a décidé de déposer une plainte contre Sony car les prix des jeux sur le PlayStation Store seraient bien plus élevés que ceux des titres physiques.