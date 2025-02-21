Sony poursuivi par une plainte pour tarification « artificiellement élevée »

Une fondation de défense des consommateurs a décidé de déposer une plainte contre Sony car les prix des jeux sur le PlayStation Store seraient bien plus élevés que ceux des titres physiques.
Le marché du dématérialisé permet d'acheter des jeux à tout moment, est téléchargé rapidement sur un support et évite les problèmes de détérioration. Cependant, en prenant le temps d'observer les tarifs en vigueur, des utilisateurs ont constaté que certains éditeurs profitaient de leur Store dématérialisé pour appliquer des frais supplémentaires. Dans les cas les plus graves, les jeux dématérialisés seraient vendus plus cher que des versions similaires sur support physique. Sony avait déjà été accusé de pratiquer des hausses de prix
sur son catalogue dématérialisé et une plainte avait été déposée en 2022. Celle-ci a été acceptée par le tribunal de Londres, exposant le fabricant japonais à un procès et une très lourde amende en cas de perte. Aujourd'hui, une nouvelle plainte pour des faits similaires a été déposée
par une fondation néerlandaise.
Un recours qui affirme que « vous payez trop cher pour les jeux PlayStation »
Aux Pays-Bas, une action collective est en cours
en vue de réunir le plus de déclarations possibles liées aux pratiques commerciales trompeuses sur le PlayStation Store. Surnommée « Taxe Sony » par ses créateurs, cette action vise à offrir un dédommagement financier à tout joueur ayant effectué un achat sur la plateforme entre le 29 novembre 2013 et aujourd'hui
. Malheureusement, cette action ne concerne pas les joueurs français.
Le collectif en question rappelle sur le site de l'action que « Dans l'Union européenne, il est illégal pour les grandes entreprises d'abuser de leur position pour réaliser davantage de bénéfices aux dépens des consommateurs
. » Or, des recherches menées par plusieurs de ses membres indiquent que « les jeux numériques coûtent en moyenne 47 % de plus que leurs équivalents physiques, bien que Sony ait des coûts de distribution inférieurs.
»
Or, il est possible d'obtenir des jeux ou des clés à des prix plus attractifs chez d'autres acteurs. En cas de victoire de la part du collectif, Sony peut être contraint « d'ouvrir son marché numérique à d'autres vendeurs
». D'après le communiqué, la première audience devrait avoir lieu dans le courant de l'année.
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