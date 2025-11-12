Reggie Fils-Aimé étonné par les choix de Microsoft concernant les portages sur Nintendo Switch 2

Longtemps exclusives, les licences de Microsoft s'invitent sur de plus en plus de plateformes, notamment sur la Nintendo Switch 2. Mais pour l'ancien directeur de Nintendo of America, la firme à la croix n'exploite pas assez le potentiel de la console.
Microsoft a fait le choix de proposer certains des titres phares de son catalogue sur d'autres supports afin de séduire de nouveaux joueurs. La Nintendo Switch 2 est concernée et plusieurs titres déjà disponibles sur les consoles Xbox arriveront bien sur la portable japonaise comme Indiana Jones et le Cercle ancien
et Farming Simulator. Cependant, Reggie Fils-Aimé (ancien directeur de Nintendo of America) est surpris de ne pas trouver plus de titres Xbox proposés sur Nintendo Switch 2.
Encore trop peu de titres Xbox proposés sur Nintendo Switch 2 selon Reggie Fils-Aimé
Interrogé par The Game Business
, Reggie Fils-Aimé est interloqué par les choix stratégiques faits par Microsoft. Bien entendu, il a conscience que développer des portages nécessite du temps aux équipes de développement. Mais à l'approche des fêtes de fin d'année et avec de nombreuses Nintendo Switch 2 glissées au pied des sapins, les portages de titres Microsoft sont encore assez peu nombreux dans le catalogue de la console
.
L'ancien directeur de Nintendo pense d'ailleurs que la Nintendo Switch 2 est un excellent support pour proposer des licences jusque là réservées à des consoles plus puissantes. D'ailleurs, il surveille attentivement l'actualité de Microsoft et les annonces de portages prévues sur la console nippone. Mais il s'attendait à des sorties plus nombreuses, d'autant que la console vient de franchir le cap des 6 mois d'exploitation
.
Je suis surpris que Xbox n'ait pas encore pleinement exploité le potentiel de la Switch 2 en termes de jeux. Certains titres pourraient facilement être portés sur Switch 2. Et je suis étonné qu'on n'en ait pas vu davantage. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Tout au long de l'automne, je m'attendais à des annonces. Et je suis surpris de ne pas en voir vu.
La « guerre directe est terminée » pour l'ancien directeur de Nintendo
Même si les portages sont encore discrets, Reggie Fils-Aimé est convaincu d'un détail : la guerre des consoles telle que beaucoup de joueurs l'ont connue serait bien terminée.
Toutefois, il reconnait que le budget des joueurs est de plus en plus limité. Si toutes les plateformes possèdent désormais des catalogues bien fournis, Reggie Fils-Aimé admet qu'une sorte de guerre sous-jacente existe toujours pour capter l'attention du public
.
Il a conclu cet entretien en déclarant « espérer vraiment que cette industrie ne va pas stagner. On constate parfois des signes que l'innovation fait défaut. Les contenus novateurs et révolutionnaires semblent se faire plus rares. Cela m'inquiète, et j'espère que l'innovation continuera. »
commentaire (0)