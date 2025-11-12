Reggie Fils-Aimé étonné par les choix de Microsoft concernant les portages sur Nintendo Switch 2



le 12 novembre 2025 à 16h42 Publié par Justine Manchuelle le 12 novembre 2025 à 16h42

Longtemps exclusives, les licences de Microsoft s'invitent sur de plus en plus de plateformes, notamment sur la Nintendo Switch 2. Mais pour l'ancien directeur de Nintendo of America, la firme à la croix n'exploite pas assez le potentiel de la console.