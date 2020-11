PS5 : Un système similaire au Game Pass serait en préparation

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Ces derniers mois, Microsoft a réussi à frapper fort avec son Xbox Game Pass. En plus de proposer son service sur PC, la société a déniché de nombreux partenariats pour proposer encore plus de jeux. Plus récemment, Microsoft a racheté la maison-mère de Bethesda, ce qui aura pour conséquence l'arrivée de tous les futurs titres du studio le jour de leur lancement sur la Xbox Game Pass. De ce fait,, puisque son principal concurrent, Sony, ne propose actuellement aucune offre de ce genre, si ce n'est le PS Now, qui utilise le streaming, limitant le nombre d'utilisateurs.Néanmoins, suite au lancement mondial de la PlayStation 5,, en particulier dans le magazine russe TASS puisqu'elle permet aux équipes de travailler plus dur pour faire la différence. Qui plus est, cela « donne plus de choix au consommateur, c'est merveilleux ».Concernant un possible Game Pass,: « Il va y avoir des informations qui vont arriver, mais pas aujourd'hui. Nous avons le PlayStation Now qui est un service par abonnement, disponible sur de nombreux marchés ». Cette réponse n'est pas claire, puisque nous ne savons pas si Sony compte améliorer le PS Now, en élargissant son catalogue et ses possibilités par exemple, ou si la société compte déployer une nouvelle formule. Dans tous les cas,. Peut-être lors des Games Awards 2020 La PlayStation 5 est, pour rappel, disponible dans le monde entier depuis ce 19 novembre.