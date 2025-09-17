PS5 : Mise à jour système du 17 septembre 2025, patch notes et détails

La PlayStation 5 accueille, en ce mercredi 17 septembre 2025, une toute nouvelle mise à jour système. Retrouvez le patch notes en français et les détails à ce sujet, dans ce qui suit.

Patch notes de la mise à jour système de la PS5 du 17 septembre 2025 Vous pouvez désormais activer le Gestionnaire de l'alimentation pour les jeux PS5 compatibles. Avec le Gestionnaire de l'alimentation, vous pouvez, si nécessaire, réduire légèrement les performances afin de réduire la consommation électrique. Vous pouvez régler ce paramètre dans Paramètres > Système > Gestion de l'alimentation > Utiliser le Gestionnaire de l'alimentation. Vous pouvez activer ou désactiver cette option pour chaque jeu compatible. Lorsque le Gestionnaire de l'alimentation est activé et qu'un jeu compatible est actif, une icône apparaît en regard du jeu dans le sélecteur du centre de contrôle.

Nous avons mis à jour le logiciel de la manette sans fil DualSense et de la manette sans fil DualSense Edge. Il est désormais possible d'associer votre manette à plusieurs appareils. Vous pouvez enregistrer jusqu'à quatre appareils et passer d'un appareil auquel vous êtes connecté à un autre à l'aide de votre manette.

Nous avons mis à jour le logiciel des manettes sans fil DualSense et DualSense Edge, des manettes PlayStation VR2 Sense et de la manette Access pour améliorer la stabilité.

Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans.

Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.

Mettre à jour sa console PS5

Mise à jour automatique de la PS5

Mettre à jour manuellement la PS5

Allez dans les « Paramètres » de votre console.

Sélectionnez « Système » dans le menu apparaissant sur votre écran.

Optez pour « Paramètres et mise à jour du logiciel système ».

Choisissez « Mettre à jour le logiciel système ».

PlayStation a déployé, en ce mercredi 17 septembre 2025,. Il s'agit, plus précisément, de, qui pèse un peu plus d'1 Go.Cette nouvelle mise à jour système apporte une option supplémentaire pour le Gestionnaire de l'alimentation mais aussi pour les manettes sans fil DualSense et DualSense Edge. Mais, sans plus attendre, voiciNormalement, dès qu'une nouvelle version du logiciel système est disponible, la mise à jour devrait se lancer automatiquement lorsque vous allumerez votre PS5. Elle devrait ainsi figurer dans l'onglet « Téléchargements ». Une fois que vous aurez téléchargé tous les fichiers de ladite mise à jour, vous devrez redémarrer la PS5 afin de finaliser son installation.Dans le cas où le téléchargement automatique de la mise à jour système de la PS5 n'a pas fonctionné, sachez que vous pouvez le faire par vous-même. Afin de lancer le téléchargement et l'installation de celle-ci, manuellement, voici la marche à suivre :