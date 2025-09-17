PS5 : Mise à jour système du 17 septembre 2025, patch notes et détails

Cémantix 1591 : Indices et solution, quel est le mot du 10 juillet 2026 ?
Retrouvez la solution Cémantix du 10 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Patch notes de la mise à jour système de la PS5 du 17 septembre 2025
- Vous pouvez désormais activer le Gestionnaire de l'alimentation pour les jeux PS5 compatibles. Avec le Gestionnaire de l'alimentation, vous pouvez, si nécessaire, réduire légèrement les performances afin de réduire la consommation électrique.
- Vous pouvez régler ce paramètre dans Paramètres > Système > Gestion de l'alimentation > Utiliser le Gestionnaire de l'alimentation. Vous pouvez activer ou désactiver cette option pour chaque jeu compatible.
- Lorsque le Gestionnaire de l'alimentation est activé et qu'un jeu compatible est actif, une icône apparaît en regard du jeu dans le sélecteur du centre de contrôle.
- Nous avons mis à jour le logiciel de la manette sans fil DualSense et de la manette sans fil DualSense Edge.
- Il est désormais possible d'associer votre manette à plusieurs appareils. Vous pouvez enregistrer jusqu'à quatre appareils et passer d'un appareil auquel vous êtes connecté à un autre à l'aide de votre manette.
- Nous avons mis à jour le logiciel des manettes sans fil DualSense et DualSense Edge, des manettes PlayStation VR2 Sense et de la manette Access pour améliorer la stabilité.
- Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans.
- Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.
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