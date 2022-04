PS5 : La DualSense peut, désormais, être mise à jour via PC

Espace de stockage nécessaire : 10 Mo

Port USB requis

Câble USB-C requis

Résolution d'affichage : 1024 x 768 ou plus

Système d'exploitation : Windows 10 (64 bits) ou Windows 11

Les joueurs PC peuvent maintenant mettre à jour leur manette DualSense avec le dernier firmware depuis Windows 11 et une sélection d'appareils Windows 10, sans la connecter à une PS5 : https://t.co/ADphaSGKZx pic.twitter.com/FtTLPwEC74 — PlayStation France (@PlayStationFR) April 20, 2022

Depuis la sortie officielle de la PS5 et de son controller, beaucoup de joueurs et de joueuses PC ont craqué pour la DualSense afin de profiter de leur bibliothèque de jeux. Or, si ces derniers ne possédaient pas de PS5, ils ne pouvaient mettre à jour leur manette. Un aspect qui a fortement dérangé et frustré. Heureusement, c'est chose révolue, dorénavant.En effet, PlayStation a mis à disposition un tout nouveau logiciel permettant de. La firme japonaise a, d'ailleurs, donné de plus amples instructions et détails, concernant l'utilisation dudit logiciel.Notez, par exemple, qu'il est impératif de posséder une version récente de Windows, c'est-à-dire Windows 10 (64 bits) ou bien Windows 11. Par ailleurs, il est impossible de mettre, simultanément, à jour plusieurs DualSense. Les utilisateurs devront le faire individuellement. Durant le processus, le PC de l'utilisateur ne doit pas être éteint.Pour résumé, voici les configurations PC requises pour profiter de ce programme :