PS5 : Des exclusivités temporaires devraient voir le jour

La guerre des constructeurs est une nouvelle fois relancée à l'approche de la sortie des consoles next-gen avec la PS5 et la Xbox Series X. Outre les différents avantages des uns et des autres,. Dans ce domaine,, pour ne citer qu'eux, même si Microsoft à de quoi se défendre, avec par exemple Sea of Thieves.À en croire les dernières rumeurs,. L'information émane du journaliste Jez Corden, qui a tenu ces propos dans le podcast The Xbox Two , mais doit cependant être confirmée, chose qui sera probablement faite dans les mois à venir, au fur et à mesure que ces exclusivités temporaires seront annoncées.Lorsque nous voyons les réussites de ces exclusivités, qu'elles soient temporaires ou permanentes, il est difficile de se dire que Sony s'en privera. Il reste toutefois à convaincre les éditeurs et développeurs de ne pas lancer leurs futurs jeux simultanément sur les deux consoles.