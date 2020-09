Date de sortie de la PS5

Prix de la PS5

Et ce que tout le monde attendait, le prix de la #PS5 et sa date de sortie !



Elle arrivera donc le 19 novembre au prix 499€ pour la version classique et 399€ pour la version digitale#PS5Showcase pic.twitter.com/knwMZ1hM9h — GAMEWAVE (@GAMEWAVE) September 16, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Microsoft a annoncé il y a peu la date de sortie et surtout les prix de ses deux consoles next-gen, la Xbox Series X et la Series S, dont la dernière à un prix relativement compétitif de 299 €. De ce fait, tous les yeux étaient dorénavant rivés sur, afin que le constructeur japonais nous en dise plus sur la. Chose faite sans grande surprise ce 16 septembre à l'occasion du nouveau PS5 Showcase.Nous aurons l'honneur d'accueillir ladans le monde entier dès leprochain, soit une petite dizaine de jours plus tard que la Xbox Series X. Cependant, certaines régions privilégiées pourront mettre la main sur la console une semaine plus tôt, dès le 12 novembre. Sont concernés les pays suivants : États-Unis, Japon, Canada, Mexique, Australie, Nouvelle-Zélande et Corée du Sud. Notez que si vous êtes sur le territoire chinois, les plans concernant la date de lancement ne sont pas encore connus et sont encore en cours « d'exploration ».Bien évidemment,a également partagé le prix de la console, qui n'est pas dès plus élevé puisqu'il est identique à la Xbox Series X.Laarrivera donc sur le marché avec un prix de vente établi à 499,99 €, alors que la version digitale, dépourvue de lecteur CD, coûtera 100 euros de moins, avec un prix indiqué à 399,99 €.