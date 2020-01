PlayStation 4 : Plus de 106 millions d'exemplaires vendus dans le monde

Alors que la PlayStation 5 devrait faire son apparition à la fin de l'année 2020, à l'occasion de Noël, le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a profité du CES de Las Vegas pour communiquer quelques données importantes sur la PlayStation 4.

Consoles les plus vendues de tous les temps

PlayStation 2 - Sony - plus de 155 millions d'exemplaires Nintendo DS - Nintendo - 154,02 millions Game Boy/Game Boy Color - 118,69 millions PlayStation 4 - Sony - 106 millions PlayStation - Sony - 102,4 millions Wii - Nintendo - 101,63 millions PlayStation 3 - Sony - 87,41 millions Xbox 360 - Microsoft - 85,80 millions Game Boy Advance - Nintendo - 81,51 millions PlayStation Portable - Sony - 80,82 millions

Comme vous le savez certainement déjà, Microsoft, Sony et Nintendo se font concurrence sur le marché des consoles de salon depuis quelques années maintenant. Alors que la Nintendo Switch, sortie en 2017, a su trouver son public, écoulant plus de 45 millions d'unités en un peu plus de deux ans, les dernières consoles de Microsoft et Sony, respectivement la Xbox One et la, se partage, plus ou moins, le reste des amateurs de jeux vidéo.Cependant, au vu des dernières informations partagées par Jim Ryan, le PDG de SIE, le, sortie en 2013, a su prendre l'ascendant sur son éternelle rivale, la Xbox One. En effet,, permettant à Sony de conforter sa quatrième place dans le classement des consoles les plus vendues de tous les temps, à encore 10 millions d'unités de la Game Boy et Game Boy Color.Bien évidemment, au vu du nombre de consoles vendues, le nombre de jeux est tout aussi important, puisque ce sont, comprenant les titres physiques et digitaux. En plus de cela, plus de 5 millions de PlayStation VR ont trouvé des heureux propriétaires, 38,8 millions de personnes sont abonnés au PS Plus et plus de 103 millions d'utilisateurs actifs du PlayStation Network ont été comptabilités sur l'unique mois de décembre 2019...