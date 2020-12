PC de gameur : la config idéale

Le gaming est gourmand en ressources

Il est possible de jouer sur des PC portables et fixes. Toutefois, la configuration basique de la majorité des ordinateurs n'est pas suffisante pour le gaming. Si les jeux anciens sont peu lourds et ne demandent pas beaucoup de puissance, les jeux actuels sont gourmands : pour jouer sans ralentissements et sans freezes, il convient d'optimiser le PC au mieux.

La mémoire vive nécessaire pour un PC de gameur

Pour bien comprendre la configuration d'un PC de gameur, il convient de connaître les éléments qui le composent. Parmi les plus importants, il y a la mémoire vive. La RAM conditionne la rapidité de l'ordinateur dans le traitement de données. Plus il y en a, mieux c'est.Pour garantir la fluidité de vos jeux, l'ajout d'une barrette de RAM peut être nécessaire : il faut au moins 8 Go de RAM pour faire tourner la majorité des jeux vidéos actuels, mais si vous avez encore des slots encore libres sur la carte mère, vous pouvez ajouter plus de RAM pour pousser les performances de vos jeux favoris. Le nombre de slots varie selon les cartes mères, certaines en possèdent 2 et d'autres 4. Il est donc important de bien choisir celle qui convient le mieux à vos besoins.

La carte graphique pour un PC de gameur

Une bonne carte graphique est essentielle pour jouer aux derniers jeux avec une qualité maximum. Pour trouver celle qui convient le mieux à votre PC, vous devez tenir compte du processeur graphique et de sa mémoire. Vous pouvez aussi associer deux cartes graphiques afin de doubler les performances.

Le processeur pour un PC de gameur

Le processeur est considéré comme le cerveau de l'ordinateur. Sa puissance et ses capacités définissent les différents usages de la machine. Celles-ci dépendent du nombre de cœurs qu'il possède. Plus les cœurs sont nombreux, plus le processeur sera rapide et puissant, mais attention, si votre OS ne gère pas bien le multicœur, cela ne sert à rien. Pour le gaming, vous devez vous tourner vers des processeurs qui affichent des débits et vitesses nettement plus élevés que ceux dédiés à la bureautique. Certains processeurs sont dotés de technologies utiles dont l'overclocking qui optimise les performances du CPU gaming et l'HyperThreading qui booste l'efficacité du traitement simultané des cœurs.

La config de PC requise pour le gaming

La configuration de la machine dépendra des jeux que vous souhaitez faire tourner. À titre d'exemple, il faut au moins un PC fonctionnant sous Windows 7 ou 10, disposant d'un processeur Core i5-3570K ou FX-8310, avec une carte graphique ayant au moins 3 Go de VRAM (GTX 780 3 Go ou RX 470 4 Go), ainsi que de 8 Go de RAM pour faire tourner Cyberpunk 2077 avec des graphismes minimaux. Notons que ce dernier est très attendu par la communauté des gameurs et sortira en décembre 2020.

La config requise pour Call of Duty MODERN WARFARE

Call of Duty fait partie des jeux vidéos les plus célèbres du monde Il se décline en plusieurs versions. Parmi les plus populaires, il y a Call of Duty MODERN WARFARE où les joueurs se mettent dans la peau d'agents des forces spéciales impliqués dans un conflit qui menace l'équilibre de l'échelle mondiale. Pour faire tourner ce jeu palpitant correctement surtout en multi, le PC doit être équipé d'un Core i5-2500K ou R5 1600X ainsi que d'une carte graphique de 4 Go de VRAM (GTX 970 4Go) ou de 6Go (GTX 1660 6Go). La machine doit fonctionner sous Windows 10, être doté d'une mémoire vive de 16 Go et d'un stockage de 175 Go. Pour une qualité maximale, vous pouvez équiper votre PC avec une carte graphique GeForce TX 2080, d'un Core i7-9700K ou Ryzen 2700X et de 16 Gb de RAM.

La config requise pour Fortnite

Jeu de survie et de construction d'action, Fortnite a connu un grand succès grâce à son mode Battle Royale. Les joueurs sont amenés à récupérer et à reconstruire une patrie laissée vide par The Storm, une obscurité mystérieuse. Le dernier épisode du jeu, la saison 5 du chapitre 2, est attendu mercredi 2 décembre. Plusieurs configurations de PC permettent de faire tourner le jeu, par exemple, vous pouvez optimiser votre PC avec 16 Go de RAM, un Core i9-10850K et une carte graphique Gigabyte GeForce RTX 3080.

La config requise pour League of Legends

League of Legends ou LoL est un jeu de combat d'arène multijoueurs en ligne. Ici, la stratégie est de mise. LoL figure parmi les jeux les plus connus dans le monde, d'ailleurs, des tournois en ligne sont prévus prochainement dont le Head Hunter'nin League of Legends turnuva en-US (5 décembre 2020), le QFV GAMING TURNUVA (ce 11 décembre) et l'UST's League of Legends Tournament (le 12 décembre). Vous avez plusieurs possibilités de configurations pour faire tourner LoL. Vous pouvez, par exemple, booster les performances de votre PC avec une carte graphique GeForce GTX 1650, une RAM de 16 Go et un Core i3-10100F. Il est également possible d'opter pour une configuration plus performante avec un Core i9-10850K, 16Go de RAM, une carte graphique GeForce RTX 3090.

Un PC performant et puissant est indispensable pour faire tourner les jeux vidéos actuels et/ou faire des parties à plusieurs avec les USA et/ou les Coréens, connus pour les performances de leurs machines de gaming et la puissance de leur connexion internet. Bien que la configuration requise d'un PC diffère selon les jeux, il est important de se rappeler qu'il faut au moins 8 Go de RAM, 4 Go de mémoire graphique et un processeur des générations récentes. Avec moins que cela, les jeux actuels auront du mal à tourner correctement.