Nintendo possède une atout majeur que même l'ancien directeur de PlayStation a salué

La guerre des consoles est moins marquée que dans les années 80 et 90, mais elle continue d'impacter les différentes communautés de joueurs. Dans ce domaine, l'ancien directeur de PlayStation a reconnu la supériorité de Nintendo sur un point central.
Pour séduire les consommateurs, les éditeurs et constructeurs de consoles misent généralement sur des exclusivités temporaires, des technologies de plus en plus performantes ou une particularité de gameplay. À l'heure actuelle, Nintendo, Microsoft et Sony se disputent le marché du jeu vidéo, même si quelques acteurs comme Valve tentent de gagner leur place.
Mais si chaque constructeur/éditeur possède ses atouts, Nintendo possède une force de frappe contre laquelle Microsoft et Sony ne peuvent rivaliser.
D'ailleurs, Shawn Layden a récemment reconnu cette qualité de la firme nippone dans une interview.
Un lien puissant entre Nintendo et sa communauté qui est perpétué au gré des sorties
Interrogé par HipHopGamer sur YouTube
, Shawn Layden (ancien directeur de PlayStation) est revenu sur les atouts de Nintendo auprès des joueurs. En effet, la maison-mère de la Nintendo Switch 2
n'est pas forcément connue pour se plier aux grandes tendances du jeu vidéo ou pour chercher à proposer la console la plus performante du marché. Mais elle produit des jeux avec un gameplay adapté à tous, propose des licences fortes et des produits qui sont sûrs de plaire à son public
. D'ailleurs, Shawn Layden n'a pas manqué de le signaler :
Personne n'est plus proche de ses fans que Nintendo. Même PlayStation n'a jamais été aussi proche de ses fans que Nintendo. Ils savent qui sont leurs fans. Voyez les choses sous cet angle.
Ce genre de déclaration a de quoi surprendre car les compliments de ce type sont rares dans le monde du jeu vidéo. Mais Shawn Layden reconnaît qu'il s'agit d'une vraie force de Nintendo. Celle-ci a d'ailleurs eu un rôle majeur dans le cadre des événements de 2020.
Une approche différente chez PlayStation et Nintendo pendant la pandémie, mais un grand vainqueur
Alors que la pandémie contraignait le monde à rester enfermé, de nombreuses personnes ont eu davantage de temps pour jouer. En réaction à cette augmentation fulgurante du nombre de joueurs, de nombreux acteurs du secteur comme PlayStation et Xbox ont recruté à tour de bras, pensant que la situation continuerait après la pandémie.
Mais Nintendo n'a rien changé à ses habitudes. La firme japonaise a fait ce choix car elle savait qu'une fois la crise terminée, certains joueurs n'auraient plus autant de temps à leur disposition
. Mais si une expérience leur avait plu, ils resteraient fidèles à la firme.
Cette dévotion silencieuse se ressent à la fois sur les ventes de consoles
(notamment celles de la Nintendo Switch 2 qui a réalisé un excellent démarrage), mais également dans les locaux de Nintendo eux-mêmes. Alors que les studios des autres géants du secteur licencient en masse, ceux de Nintendo continuent de produire sans subir de crises majeures ou de plans de restructuration. Si les tendances peuvent rapporter gros, construire une relation de confiance sur le long terme est devenu le credo de Nintendo
, au point de susciter aujourd'hui des compliments rivaux.
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