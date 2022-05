MSI : Des performances améliorées pour des gammes polyvalentes d'ordinateurs portables

Dernière mise à jour d'Intel sur ses processeurs, la 12ème génération s'est dévoilée dans nos foyers aux alentours de novembre 2021. Toujours plus puissants et équipés de technologies de pointe, le constructeur met en avant une évolution permettant de rétablir la donne sur de nombreux domaines et particulièrement sur la partie jeux vidéo.





MSI, toujours au fait de l'évolution, en profite pour présenter, dès le CES, leurs nouvelles gammes d'ordinateurs portables, qui mettent à profit cette dernière génération de processeurs tout en s'adaptant aux volontés des utilisateurs. En effet, si le jeu est un domaine prédominant, il ne fait pas l'unanimité des utilisateurs de laptops qui, de plus en plus nombreux depuis la popularisation du télétravail, cherchent une solution adaptée à leurs besoins professionnels et/ou créationnistes. MSI, proche de ses utilisateurs, revient cette année avec des modèles fait sur mesure tels que :



Quoi de mieux pour commencer que la gamme dédiée aux joueurs par excellence. Son simple nom « Vector » met en avant la volonté qu'à MSI de proposer un ordinateur portable qui se veut proche d'une utilisation fixe. Avec une amélioration notable de l'expérience d'ingénierie associée à de plus grandes puissances de calculs, la série « Vector » met un point d'honneur à vous satisfaire sur la partie gaming.Bien sûr, l'aspect compact peut rapidement devenir une gêne, surtout si l'on souhaite exploiter au maximum les capacités d'une carte graphiquedont il est doté. C'est la raison pour laquelle l'ordinateur est équipé d'une technologieproposant des ventilateurs ainsi que des caloducs dédiés au GPU et au CPU lesquels sont facilement activables en un clic sur le bouton Fan Boost. Pour finir et afin de combler vos rétines, l'écran est un, soitpour une fréquence dePour les utilisateurs plus polyvalents, qui ne comptent pas que sur le jeu, mais qui souhaitent pas un ordinateur concentré uniquement sur le travail, tout en gardant une certaine mobilité, la gammeleur est destinée. Maintes fois récompensées, il s'agit des modèles de la marque qui associent au mieux l'aspect léger et portable. De fait, plus de compromis, son utilisation est nomade, pour une utilisation hybride.Toutefois, ne vous méprenez pas. Réduire le poids ne rime pas avec réduction du bien-être et, cela, MSI l'a bien compris. C'est la raison pour laquelle la taille du pavé tactile ainsi que des touches en générale ont été augmentées pour allier confort et précision, qui se veulent ultra-compacts pour un gain de place, sans forcément penser à l'aisance d'utilisation. Finalement,est équipé de six haut-parleurs performants ainsi que d'un bouton de verrouillage pour la caméra pour plus d'intimité.Comme promis,ne favorise pas simplement les joueurs, mais également les professionnels. Si la série Z17 proposecapable de supporter l'utilisation d'un stylet, le, toujours équipé d'un processeur Intel 12ème génération et d'une carte graphique allant jusqu'à la, se veut un modèle légèrement plus mobile et élégant. Il ne manque pas de technologies avec une Webcam HD infrarouge, un lecteur d'empreintes digitales, le systèmeet surtout, pour le plus grand plaisir des étudiants et créateurs, un(sans compter les ports USB 3.2 Gen 2). Avec, puisqu'il n'affiche que 2,39 kg sur la balance, il dispose également de charnières rotatives à 180° au niveau de son écran QHD+ True Pixel afin de le positionner à plat.Enfin, pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, la gamme Creator profite d'un nombre impressionnant de technologies ayant pour but d'améliorer son utilisation en réduisant sa chauffe, choisissant un mode de façon automatique avec le, mais également capable de détecter le son ambiant et de régler les ventilateurs en fonction. Fini donc les moments de calme anéantis par une ventilation excessive de votre ordinateur. En plus de vous accompagner dans vos, il met tout en œuvre pour vous permettre de vous sentir tout aussi confortable que mobile.