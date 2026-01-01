Les tops et flops 2025 de la rédaction GAMEWAVE

Découvrez les coups de cœur et les déceptions de la rédaction concernant les jeux sortis en 2025, qui aura été une année particulièrement chargée.
L'année 2025 aura été un bon cru en termes de sorties, même un excellent, avec de nombreuses pépites et des triples A qui ont répondu présent. Plusieurs déceptions sont toutefois à noter, c'est pourquoi nous vous proposons notre bilan, alors que 2025 touche à sa fin. Il est l'heure pour nous de vous livrer nos plus belles surprises, mais aussi nos déconvenues.
Nous avons fait le choix d'évoquer tout ce qui était sorti en 2024, y compris un jeu en accès anticipé, une version 1.0, une extension voire une mise à jour majeure. Nous avons passé de nombreuses heures en jeu, et voici ce que la rédaction de GAMEWAVE retient de 2025
.
Les coups de cœur et déception de l'année 2025 de GAMEWAVE
Amandine
Le top 2025
Les déceptions 2025
- Set 16 de TFT : Lore & Legends
- Saison 10 de Diablo IV : Chaos infernal
- L'enclave écarlate de WoW SoD
- Set 15 de TFT : K.O Coliseum
- Les 3 premières saisons de Diablo IV de l'année
2025 a été une année ayant mal commencé pour la plupart des jeux que j'affectionne, mais qui s'est conclue de la meilleure des manières. Côté Diablo IV,
Chaos infernal a donné un second souffle au titre, celui que j'attendais autant que la majeure partie de la communauté, en mettant fin au farming inlassable de boss de repaire. D'ailleurs, Intervention divine épouse la même lancée, ce qui laisse présager que Lord of Hatred aura beaucoup à offrir en avril prochain.
Si Into the Arcane de TFT
était plutôt un ensemble réussi, il n'en demeure que K.O Coliseum se résume à un véritable enfer en matière d'apprentissage. Des compositions tombaient aux oubliettes après chaque patch, et la mécanique des Power Up n'a pas franchement convaincu. Par contre, Lore & Legends est sans doute le meilleur lancement de set de l'histoire de l'auto-battler, mais cela est quelque peu effrayant : comment Riot Games parviendra à propose un ensemble aussi réussi que celui-ci en 2026 ?
Enfin, l'arrêt de la Saison de la Découverte de WoW
a fait du mal à la communauté Classic, y compris moi. Bien qu'elle se soit achevée sur un raid absolument génial, l'Enclave écarlate, cette dernière phase pleine de promesses fut bien trop courte. MoP et les serveurs anniversaire ne sont pas aussi palpitants que SoD, c'est pourquoi il sera peut-être nécessaire de se tourner en profondeur vers Midnight en 2026. Néanmoins, l'espoir d'une annonce de Classic+ est permis, et si la BlizzCon de 2026 confirmait cela, alors oui, l'année prochaine serait sans doute grandiose.
Clémence
Le top 2025
- Clair Obscur: Expedition 33
- Split Fiction
- Absolum
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight: Silksong
Les déceptions 2025
- Little Nightmares 3
- Call of Duty: Black Ops 7
Véritable claque narrative et visuelle de cette année 2025, Clair Obscur: Expedition 33 est, sans conteste, à la première position de mon Top de cette année, et de très loin
. Grâce à sa très belle écriture, à la profondeur de ses personnages, à un casting anglais incroyable et son système de gameplay aussi poussé que dynamique, Clair Obscur: Expedition 33, qui a aussi donné une leçon à toute l'industrie vidéoludique, est l'un des meilleurs jeux de ces dernières années
.Après le très bon Brothers: A Tale of Two Sons et l'excellent It Takes Two, Split Fiction place la barre encore plus haut
. Proposant une aventure coopérative, à faire à deux, le titre d'Hazelight Studios est un pur plaisir à découvrir, grâce à la richesse de ses niveaux et de ses mécaniques. Du côté de la scène indépendante, qui accueille très souvent des pépites, c'est Absolum, de Dotemu, qui m'a complètement charmé et accroché de A à Z
.Le deuxième opus de la fameuse licence de Sucker Punch, Ghost of Yotei, a également toute sa place dans ce classement
, du fait de son histoire de vengeance très prenante, de son monde ouvert très plaisant à explorer et de sa protagoniste très intéressante. Team Cherry a aussi su se démarquer avec Hollow Knight: Silksong, qui, bien qu'un tantinet difficile, va bien plus loin que son aîné et propose une expérience sublime
.2025 n'a, malheureusement, pas été exempt de déceptions
. À commencer par Little Nightmares 3
, qui parvient très bien à capturer l'ambiance des précédents opus, développés par Tarsier Studio, mais qui manque cruellement de rythme et de vraies séquences prenantes (en dehors de celles avec les boss). De la même manière, Call of Duty: Black Ops 7 a eu beaucoup de mal à s'imposer durant mes sessions de jeu
, surtout face à Battlefield 6 et son battle royale REDSEC.
Corentin
Le Top 2025
Les déceptions 2025
- ARC Raiders
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Mafia: Th Old Country
- Megabonk
- Battlefield 6
- inZOI
- Dune: Awakening
- Rematch
- FC 26
Commençons évidemment par ARC Raiders qui est mon coup de cœur de l'année
et probablement le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps en 2025. Entre des graphismes magnifiques, une ambiance parfaite et des détails soignés, Embark prouve son savoir-faire. Megabonk est ma plus grosse surprise de l'année, étant donné que je ne l'attendais pas, mais son gameplay original et surtout très addictif m'a fait dépenser un bon nombre d'heures dessus. Remontons en début d'année avec l'excellent Kingdom Come: Deliverance 2
, qui a su faire encore mieux que le premier épisode, alors que Mafia signe un retour triomphal avec The Old Country
. Une expérience condensée mais non moins complète, sans fioriture. Côté FPS, c'est évidemment Battlefield 6 qui s'en sort le mieux.
Les déceptions auront aussi été nombreuses cette année, trop peut-être. Le potentiel d'inZOI est certes présent
, mais le contenu reste trop limité pour y rester au-delà de quelques heures. Même chose pour Rematch qui n'est amusant que le temps de quelques parties, en dépit d'une idée plutôt fun sur le papier. Quant à Dune: Awakening, le fait qu'il faille obligatoirement revenir en jeu toutes les X heures pour sécuriser sa base est un gros point noir. Le reste était plutôt correct, mais pas à la hauteur de nos attentes. Terminons par FC 26, qui sans surprise est une énorme déception
. S'il ne faut pas attendre grand-chose de la saga, cet épisode, lors de sa sortie, était l'un des pires que nous ayons connu ces dernières années, entre un gameplay poussif et des bugs trop présents, difficile d'y prendre du plaisir. Fort heureusement, avec la multitude de jeux sortis lors de cette période, nous n'avons pas eu le temps de tergiverser.
Justine
Le Top 2025
Les déceptions 2025
- Split Fiction
- Clair Obscur: Expedition 33
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
- Ghost of Yotei
- Lost Soul Aside
- Grand Theft Auto VI (pour le report d'un an supplémentaire)
En regardant dans le rétro, je peux dire que 2025 était une année de beauté, d'émerveillement et de larmes sincères
. La première claque de l'année, et la plus marquante car vécue en couple, est Split Fiction
. Son duo d'univers que nous avons pris plaisir à explorer à tour de rôle, sa grande variété dans les expériences de jeux proposées et ses dragons m'ont tout simplement envoutés. Le tout est saupoudré de la marque de fabrique d'Hazelight Studios, où la coopération et la communication sont indispensables pour progresser.
Évidemment, impossible de ne pas mentionner Clair Obscur: Expedition 33
. Le pinceau de la Peinteresse a touché en plein cœur mon âme de passionné d'art avec ses décors enchanteurs, son twist final qui nous déchire, sa musique qui est un véritable bijou et son gameplay au tour par tour qui, je l'espère, incitera les joueurs à découvrir d'autres titres
comme la série des Persona, Octopath Traveler ou les jeux Yakuza: Like a Dragon.
La seule ombre à ce tableau de 2025 est Lost Soul Aside.
Après la claque qu'a été Black Myth: Wukong, beaucoup ont attendu de nouveaux jeux chinois avec impatience, espérant découvrir une aventure aussi exaltante. J'avais cette attente pour Lost Soul Aside, mais le tout manque d'inspiration, n'est pas très abouti visuellement, pourrait être plus simple sur certains points de gameplay et ces sauts qui manquent de précision, un vrai point rageant sur les phases de plateforme.
Mathieu
Le Top 2025
Les déceptions 2025
- Death Stranding 2 : On The Beach
- Hell is Us
- Clair Obscur: Expedition 33
- Split Fiction
- Little Nightmare 3
- Call of Duty: Black Ops 7
- Kirby Air Raider
commentaire (1)
Y'a pas mal de goût dis donc ! Je m'y retrouve dans les coups de coeurs et les déceptions. J'aurais aussi parlé de civ7 même si pas un grand joueur, et de metroid