Les tops et flops 2025 de la rédaction GAMEWAVE

Découvrez les coups de cœur et les déceptions de la rédaction concernant les jeux sortis en 2025, qui aura été une année particulièrement chargée.

Les coups de cœur et déception de l'année 2025 de GAMEWAVE

Amandine

Set 16 de TFT : Lore & Legends

Saison 10 de Diablo IV : Chaos infernal

L'enclave écarlate de WoW SoD

Set 15 de TFT : K.O Coliseum

Les 3 premières saisons de Diablo IV de l'année

Clémence

Le top 2025 Clair Obscur: Expedition 33

Split Fiction

Absolum

Ghost of Yotei

Hollow Knight: Silksong Les déceptions 2025 Little Nightmares 3

Call of Duty: Black Ops 7





Corentin

ARC Raiders

Kingdom Come: Deliverance 2

Mafia: Th Old Country

Megabonk

Battlefield 6

inZOI

Dune: Awakening

Rematch

FC 26











Justine

Split Fiction

Clair Obscur: Expedition 33

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Ghost of Yotei

Lost Soul Aside

Grand Theft Auto VI (pour le report d'un an supplémentaire)













Mathieu

Death Stranding 2 : On The Beach

Hell is Us

Clair Obscur: Expedition 33

Split Fiction

Little Nightmare 3

Call of Duty: Black Ops 7

Kirby Air Raider

L'année 2025 aura été un bon cru en termes de sorties, même un excellent, avec de nombreuses pépites et des triples A qui ont répondu présent. Plusieurs déceptions sont toutefois à noter, c'est pourquoi nous vous proposons notre bilan, alors que 2025 touche à sa fin. Il est l'heure pour nous de vous livrer nos plus belles surprises, mais aussi nos déconvenues.Nous avons fait le choix d'évoquer tout ce qui était sorti en 2024, y compris un jeu en accès anticipé, une version 1.0, une extension voire une mise à jour majeure.2025 a été une année ayant mal commencé pour la plupart des jeux que j'affectionne, mais qui s'est conclue de la meilleure des manières. CôtéChaos infernal a donné un second souffle au titre, celui que j'attendais autant que la majeure partie de la communauté, en mettant fin au farming inlassable de boss de repaire. D'ailleurs, Intervention divine épouse la même lancée, ce qui laisse présager que Lord of Hatred aura beaucoup à offrir en avril prochain.Si Into the Arcane deétait plutôt un ensemble réussi, il n'en demeure que K.O Coliseum se résume à un véritable enfer en matière d'apprentissage. Des compositions tombaient aux oubliettes après chaque patch, et la mécanique des Power Up n'a pas franchement convaincu. Par contre, Lore & Legends est sans doute le meilleur lancement de set de l'histoire de l'auto-battler, mais cela est quelque peu effrayant : comment Riot Games parviendra à propose un ensemble aussi réussi que celui-ci en 2026 ?Enfin, l'arrêt de la Saison de la Découverte dea fait du mal à la communauté Classic, y compris moi. Bien qu'elle se soit achevée sur un raid absolument génial, l'Enclave écarlate, cette dernière phase pleine de promesses fut bien trop courte. MoP et les serveurs anniversaire ne sont pas aussi palpitants que SoD, c'est pourquoi il sera peut-être nécessaire de se tourner en profondeur vers Midnight en 2026. Néanmoins, l'espoir d'une annonce de Classic+ est permis, et si la BlizzCon de 2026 confirmait cela, alors oui, l'année prochaine serait sans doute grandiose.. Grâce à sa très belle écriture, à la profondeur de ses personnages, à un casting anglais incroyable et son système de gameplay aussi poussé que dynamique,. Proposant une aventure coopérative, à faire à deux, le titre d'Hazelight Studios est un pur plaisir à découvrir, grâce à la richesse de ses niveaux et de ses mécaniques., du fait de son histoire de vengeance très prenante, de son monde ouvert très plaisant à explorer et de sa protagoniste très intéressante., qui parvient très bien à capturer l'ambiance des précédents opus, développés par Tarsier Studio, mais qui manque cruellement de rythme et de vraies séquences prenantes (en dehors de celles avec les boss)., surtout face à Battlefield 6 et son battle royale REDSEC.Commençons évidemment paret probablement le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps en 2025. Entre des graphismes magnifiques, une ambiance parfaite et des détails soignés, Embark prouve son savoir-faire. Megabonk est ma plus grosse surprise de l'année, étant donné que je ne l'attendais pas, mais son gameplay original et surtout très addictif m'a fait dépenser un bon nombre d'heures dessus. Remontons en début d'année, qui a su faire encore mieux que. Une expérience condensée mais non moins complète, sans fioriture. Côté FPS, c'est évidemment Battlefield 6 qui s'en sort le mieux.Les déceptions auront aussi été nombreuses cette année, trop peut-être., mais le contenu reste trop limité pour y rester au-delà de quelques heures. Même chose pour Rematch qui n'est amusant que le temps de quelques parties, en dépit d'une idée plutôt fun sur le papier. Quant à Dune: Awakening, le fait qu'il faille obligatoirement revenir en jeu toutes les X heures pour sécuriser sa base est un gros point noir. Le reste était plutôt correct, mais pas à la hauteur de nos attentes. T. S'il ne faut pas attendre grand-chose de la saga, cet épisode, lors de sa sortie, était l'un des pires que nous ayons connu ces dernières années, entre un gameplay poussif et des bugs trop présents, difficile d'y prendre du plaisir. Fort heureusement, avec la multitude de jeux sortis lors de cette période, nous n'avons pas eu le temps de tergiverser.En regardant dans le rétro, je peux dire que. La première claque de l'année, et la plus marquante car vécue en couple, est. Son duo d'univers que nous avons pris plaisir à explorer à tour de rôle, sa grande variété dans les expériences de jeux proposées et ses dragons m'ont tout simplement envoutés. Le tout est saupoudré de la marque de fabrique d'Hazelight Studios, où la coopération et la communication sont indispensables pour progresser.Évidemment,. Le pinceau de la Peinteresse a touché en plein cœur mon âme de passionné d'art avec ses décors enchanteurs, son twist final qui nous déchire, sa musique qui est un véritable bijou etcomme la série des Persona, Octopath Traveler ou les jeux Yakuza: Like a Dragon.La seule ombre à ce tableau de 2025 estAprès la claque qu'a été Black Myth: Wukong, beaucoup ont attendu de nouveaux jeux chinois avec impatience, espérant découvrir une aventure aussi exaltante. J'avais cette attente pour Lost Soul Aside, mais le tout manque d'inspiration, n'est pas très abouti visuellement, pourrait être plus simple sur certains points de gameplay et ces sauts qui manquent de précision, un vrai point rageant sur les phases de plateforme.