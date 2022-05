Le Summer Game Fest 2022 tient sa date pour sa grande conférence

Date et heure du Summer Game Fest

It's official: #SummerGameFest will have a big live showcase event on Thursday, June 9, streaming live everywhere at 11a PT / 2p ET / 6p GMT.@geoffkeighley hosts a cross-industry showcase with announcements, reveals and more! pic.twitter.com/iANNRxrgRj — Summer Game Fest - Live June 9 (@summergamefest) May 5, 2022

D'ici quelques semaines, les différents développeurs et éditeurs vont mettre en avant leurs prochaines productions, par le biais de différentes conférences. La première sera, d'ailleurs, à l'occasion du lancement du Summer Game Fest, en juin. Geoff Keighley vient, d'ailleurs, de révéler la date et l'heure de la conférence.. Ainsi, durant au moins 90 minutes, si ce n'est plus, nous découvrirons de nombreuses nouvelles productions, mais aussi de nouvelles informations relatives à certains jeux déjà annoncés. Il va cependant falloir patienter avant d'en savoir plus sur les présents durant cet événement.Dans tous les cas, nous serons là pour vous faire vivre cet événement et les annonces, pour que vous ne manquiez rien. Une chose semble sûre, peu de jeux propres à la console Xbox devraient se montrer, étant donné que Microsoft et Bethesda tiendront une conférence dans la foulée, le 12 juin