La PlayStation 5 franchit un nouveau cap symbolique à quelques mois de son 5e anniversaire



le 07 août 2025 à 16h53 Publié par Justine Manchuelle le 07 août 2025 à 16h53

Dans le cadre de la publication de son dernier bilan trimestriel, Sony a partagé quelques chiffres liées aux ventes de la PlayStation 5. Alors qu'elle apprête à souffler sa cinquième bougie, la console dépasse un cap important mais sans parvenir à égaler son aînée.