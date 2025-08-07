La PlayStation 5 franchit un nouveau cap symbolique à quelques mois de son 5e anniversaire

Dans le cadre de la publication de son dernier bilan trimestriel, Sony a partagé quelques chiffres liées aux ventes de la PlayStation 5. Alors qu'elle apprête à souffler sa cinquième bougie, la console dépasse un cap important mais sans parvenir à égaler son aînée.
Quelques jours après Nintendo et les impressionnants chiffres de ventes de la Nintendo Switch 2
, Sony a publié son bilan du trimestre fiscal écoulé
. Chez la maison-mère de la PlayStation, ce dernier trimestre a été marqué par deux éléments majeurs. Le premier est que les ventes de jeux ont largement dépassé celles enregistrées à la même période l'an dernier. Mais le second est plus important encore car il est lié au nombre de consoles vendues à travers le monde. D'ailleurs, le chiffre annoncé a de quoi donner le vertige.
Plus de 80 millions de consoles PS5 écoulées à travers le monde : un nouveau cap majeur
Entre le 1er avril et le 30 juin 2025, ce sont 2,5 millions de consoles PS5 (toutes versions confondues, y compris le modèle Pro) qui ont été vendues
dans le monde. À titre de comparaison, cela représente 100 000 produits supplémentaires par rapport au même trimestre en 2024. Ces millions de copies viennent gonfler le compteur de ventes globales réalisées par la cinquième console de salon de la firme.
Au total, plus de 80,3 millions de PlayStation 5 ont été écoulées depuis les débuts chaotiques de la console en 2020. Si à l'époque, recevoir une PS5 pour les fêtes de fin d'année était un véritable tour de force, les différentes versions de la PS5 sont désormais plus accessibles. Le 12 novembre prochain, la console fêtera d'ailleurs ses 5 ans.
Même si cela marque le passage à la deuxième moitié de vie de la console, ce cap des 80 millions d'exemplaires vendus reste un beau cadeau avant l'heure.
Un vrai bond pour les ventes de jeux, avec une grande majorité d'achats dématérialisés
Toutefois, la cinquième version de la PlayStation ne parvient pas encore à rattraper les ventes de sa grande sœur, la PS4
. À période équivalente, celle-ci avait enregistré 2 millions de ventes supplémentaires. Toutefois, l'extension du catalogue et l'arrivée de titres plébiscités comme Death Stranding 2: On the Beach
, Clair Obscur: Expedition 33 ou encore Elden Ring Nightreign
peuvent inciter les consommateurs à craquer.
D'ailleurs, Sony révèle que 65,9 millions de titres ont été vendus au cours de ce dernier trimestre
contre 53,6 millions en 2024 à la même période. Sur ces ventes, 83 % d'entre elles proviennent du PlayStation Store
, démontrant l'intérêt du public pour le jeu dématérialisé.
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