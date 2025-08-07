La PlayStation 5 franchit un nouveau cap symbolique à quelques mois de son 5e anniversaire

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 août 2025 à 16h53
Dans le cadre de la publication de son dernier bilan trimestriel, Sony a partagé quelques chiffres liées aux ventes de la PlayStation 5. Alors qu'elle apprête à souffler sa cinquième bougie, la console dépasse un cap important mais sans parvenir à égaler son aînée.
La PlayStation 5 franchit un nouveau cap symbolique à quelques mois de son 5e anniversaire
Quelques jours après Nintendo et les impressionnants chiffres de ventes de la Nintendo Switch 2, Sony a publié son bilan du trimestre fiscal écoulé. Chez la maison-mère de la PlayStation, ce dernier trimestre a été marqué par deux éléments majeurs. Le premier est que les ventes de jeux ont largement dépassé celles enregistrées à la même période l'an dernier. Mais le second est plus important encore car il est lié au nombre de consoles vendues à travers le monde. D'ailleurs, le chiffre annoncé a de quoi donner le vertige.

Plus de 80 millions de consoles PS5 écoulées à travers le monde : un nouveau cap majeur

Entre le 1er avril et le 30 juin 2025, ce sont 2,5 millions de consoles PS5 (toutes versions confondues, y compris le modèle Pro) qui ont été vendues dans le monde. À titre de comparaison, cela représente 100 000 produits supplémentaires par rapport au même trimestre en 2024. Ces millions de copies viennent gonfler le compteur de ventes globales réalisées par la cinquième console de salon de la firme. 

ps5-console-manette
Au total, plus de 80,3 millions de PlayStation 5 ont été écoulées depuis les débuts chaotiques de la console en 2020. Si à l'époque, recevoir une PS5 pour les fêtes de fin d'année était un véritable tour de force, les différentes versions de la PS5 sont désormais plus accessibles. Le 12 novembre prochain, la console fêtera d'ailleurs ses 5 ans. Même si cela marque le passage à la deuxième moitié de vie de la console, ce cap des 80 millions d'exemplaires vendus reste un beau cadeau avant l'heure. 

Un vrai bond pour les ventes de jeux, avec une grande majorité d'achats dématérialisés

Toutefois, la cinquième version de la PlayStation ne parvient pas encore à rattraper les ventes de sa grande sœur, la PS4. À période équivalente, celle-ci avait enregistré 2 millions de ventes supplémentaires. Toutefois, l'extension du catalogue et l'arrivée de titres plébiscités comme Death Stranding 2: On the Beach, Clair Obscur: Expedition 33 ou encore Elden Ring Nightreign peuvent inciter les consommateurs à craquer.

ps-store-logo
D'ailleurs, Sony révèle que 65,9 millions de titres ont été vendus au cours de ce dernier trimestre contre 53,6 millions en 2024 à la même période. Sur ces ventes, 83 % d'entre elles proviennent du PlayStation Store, démontrant l'intérêt du public pour le jeu dématérialisé.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Domino Dreams : Liens pièces gratuites (free coins)
Domino Dreams 30 août 2026

Domino Dreams : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Domino Dreams du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 30 août 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Bingo Blitz : Liens crédits gratuits (free credits) (Septembre 2026)
Bingo Blitz 30 août 2026

Bingo Blitz : Liens crédits gratuits (free credits) (Septembre 2026)

Retrouvez les liens Bingo Blitz du jour vous permettant de récupérer des crédits gratuits (free credits) pour progresser plus rapidement.

commentaire (0)