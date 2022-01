La Nintendo Switch s'est plus vendue en France que la PS4

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La concurrence entre les différentes consoles est rude, entre Microsoft, Sony et Nintendo, chacune ayant ses avantages et inconvénients. Depuis de nombreuses années, les Français sont tombés sous le charme des consoles de Nintendo, et cela se prouve avec les derniers chiffres publiés. Comme l'indique Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France, dans les colonnes du Figaro Ce dernier estime d'ailleurs que les 6,3 millions de Wii vendues devraient être battus d'ici le printemps, et que. D'ailleurs, l'année 2021 a été l'une des meilleures pour les ventes de consoles Nintendo en France, avec 1,3 million d'exemplaires, « notre deuxième meilleure année », explique Philippe Lavoué. Concernant la répartition, le modèle classique domine sans surprise avec 4,9 millions d'exemplaires vendus, contre 943 000 pour la Lite et 221 000 pour la toute jeune Oled.Toutefois,, titre qui revient à une autre console de Nintendo, la DS, sortie en 2005 et qui a joui d'une très belle popularité dans les années 2000, notamment auprès d'un jeune public. La Switch devra doubler ses ventes, puisque la Nintendo DS a écoulé 12 millions d'exemplaires. Les prochaines sorties exclusives, et notamment Pokémon Legends: Arceus , pourrait bien aider gonfler ces ventes.