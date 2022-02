La Cérémonie des Pégases 2022 prend date

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La pandémie du COVID-19 a chamboulé le planning de l'industrie du jeu vidéo, incluant également la partie événementielle. Si, depuis, beaucoup d'émissions et événements divers n'ont pas pu se faire en présentiel et ont opté pour la retransmission en direct, ce ne sera pas le cas de la 3e Cérémonie des Pégases.Récompensant les meilleures productions de jeux vidéo, qu'elles soient françaises ou internationales,. Cette cérémonie sera présentée par Salomé Lagresle et accueillera de grands noms du domaine du jeu vidéo, des médias et de la culture. Ce seront eux qui remettront les 19 Pégases, dont nouveaux, soient le Pégase de la Meilleure Accessibilité et le Pégase du Public., telles que le Meilleur Jeu Vidéo, le Meilleur Univers Sonore, l'Excellence Visuelle, l'Excellence Narrative et bien d'autres.En plus de la révélation concernant les noms des lauréats, laafin de rendre honneur aux personnes qui font le jeu vidéo, en France, mais aussi dans le monde entier.pour découvrir cette édition 2022 des Pégases et connaître le nom des lauréats. Évidemment, l'événement sera retransmis en direct sur Twitch.