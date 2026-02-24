L'un des créateurs de la Xbox pense que la branche gaming de Microsoft va profondément changer



le 24 février 2026 à 15h24 Publié par Justine Manchuelle le 24 février 2026 à 15h24

Depuis le départ inattendu de Phil Spencer, l'avenir des consoles Xbox et de la branche gaming de Microsoft suscite de nombreuses inquiétudes. D'ailleurs, la nouvelle directrice pourrait marquer un tournant majeur d'après Seamus Blackley.