L'un des créateurs de la Xbox pense que la branche gaming de Microsoft va profondément changer

Depuis le départ inattendu de Phil Spencer, l'avenir des consoles Xbox et de la branche gaming de Microsoft suscite de nombreuses inquiétudes. D'ailleurs, la nouvelle directrice pourrait marquer un tournant majeur d'après Seamus Blackley.
L'annonce du départ de Phil Spencer et de la démission de Sarah Bond a profondément choqué la communauté Xbox. Suite à ce double départ, une nouvelle directrice a rapidement été nommée : Asha Sharma
. La nouvelle responsable de Microsoft Gaming et de la branche Xbox a d'ailleurs rapidement intrigué car elle n'est pas une joueuse assidue et car elle s'est aussi focalisée sur le développement de l'intelligence artificielle.
Son premier message en tant que nouvelle directrice de la firme à la croix verte promet « le retour de Xbox », en soutenant que « les jeux sont, et resteront toujours, une forme d'art, créée par des humains et soutenue par les technologies les plus innovantes ».
Cependant, certaines personnes pensent que Xbox va progressivement disparaitre, à l'image de l'un des créateurs de la toute première console de la marque.
Une nomination révélatrice de la fin progressive d'Xbox ?
C'est ce qu'a confié Seamus Blackley dans un récent entretien avec GamesBeat
. Selon le cocréateur de la Xbox, ce choix serait révélateur d'une nouvelle stratégie au sein de Microsoft. L'intelligence artificielle
prendrait de plus en plus de place dans l'avenir de la firme, au détriment de la branche gaming. Le passé d'Asha Sharma dans ce secteur serait un argument en faveur de cette hypothèse
et elle aurait un rôle déterminant, mais potentiellement dévastateur pour des millions de joueurs.
D'après Seamus Blackley, Asha Sharma aurait été nommée pour transformer progressivement Xbox et à terme, faire disparaitre la branche.
Il déclare notamment que « Satya Nadella
(PDG de Microsoft) a pris des risques considérables et investi des sommes colossales, tant financières que psychologiques, dans la transformation du modèle d'avenir de l'IA. Xbox, comme beaucoup d'entreprises dont le cœur de métier n'est pas l'IA, est en voie de disparition
».
Le jeu vidéo mis de côté par Microsoft au profit de l'intelligence artificielle ?
Néanmoins, il faut garder à l'esprit qu'il s'agit uniquement du point de vue de Seamus Blackley
sur l'avenir d'Xbox. Toutefois, le fait que Microsoft investisse massivement dans ce domaine suggère que l'ensemble des activités de la firme seront impactées à un moment ou à un autre
. Pour l'heure, la firme à la croix verte continue d'investir dans ses studios et dans le cloud gaming.
Cependant, il sera difficile de reprendre le flambeau après Phil Spencer. L'ancien directeur de la branche Xbox était profondément attaché à ce média et voulait avant tout offrir le meilleur aux joueurs. Il faut désormais patienter et surveiller l'activité d'Xbox pour savoir si Asha Sharma marquera bien la fin de la marque telle que les joueurs l'ont connue, son maintien ou son renouveau…
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