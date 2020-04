L'ESRB présente un nouveau label pour les jeux contenant des achats intégrés (loot boxes)

L'organisme de classification de jeux américains vient de dévoiler un nouveau label concernant les jeux disposant d'achats intégrés.

Ce nouvel élément interactif, "In-Game Purchases" (Includes Random Items), sera attribué à tout jeu qui contient des offres d'achat de biens numériques ou de récompenses avec de la vraie monnaie (ou avec des pièces virtuelles ou d'autres formes de monnaie du jeu pouvant être achetées avec de la vraie monnaie) pour lesquelles le joueur ne sait pas avant d'acheter (par exemple, des loot boxes, des paquets d'objets, des prix mystères).

Il existe aux États-Unis un organisme qui s'occupe de classer et évaluer les jeux vidéo dans le but de définir l'âge approprié pour y jouer. Nommé l', cet organisme a récemment publié un poste sur son site officiel dans lequel ils annoncent avoir mis au pointCe nouveau label se nommeraet désignera les jeux qui disposent donc d'achats intégrés, comprenez par là de l'argent à dépenser en plus du prix du jeu afin d'acquérir des produits cosmétiques numériques, par le biais de loot boxes ou d'une boutique intégrée en jeu. Bien que non indispensable, cette nouvelle notification sera importante surtout pour les parents désirant offrir un jeu à leur enfant, qui seront donc avertis.. Il est donc nécessaire que les consommateurs soient avertis correctement. De plus, ils ont également déclaré travailler davantage sur le sujet et d'observer les tendances, afin de continuer à informer suffisamment les joueurs sur les contenus des jeux vidéo qu'ils achètent.