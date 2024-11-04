Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en novembre 2024

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 19 novembre 2024 à 15h21
Découvrez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois de novembre 2024.
Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en novembre 2024
Tous les mois, le Game Pass renouvelle son catalogue en accueillant de nouveaux jeux à destination du PC et des consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series). Malheureusement, certains quittent également le fameux service. À ce propos, Microsoft a, récemment, dévoilé les jeux qui arrivent dans le Game Pass en novembre 2024 ainsi que ceux qui ne seront plus disponibles dans les semaines à venir.

Les jeux sortants du Game Pass en novembre 2024

Comme annoncé par Microsoft, notamment via une publication sur le compte Twitter/X Xbox Game Pass, plusieurs jeux, AAA et/ou indépendants, quitteront le Game Pass au cours du mois de novembre 2024. Ainsi, et sans plus attendre, découvrez la liste des titres qui sortiront prochainement des catalogues du Game Pass
  • Le 15 novembre 2024 :
    • Dicey Dungeons (Cloud, Console et PC)
    • Dungeons 4 (Cloud, Console et PC)
    • Goat Simulator (PC)
    • Like a Dragon: Ishin! (Cloud, Console et PC)
    • Like a Dragon: The Man Who Erased His Name (Cloud, Console et PC)
    • Persona 5 Tactica (Cloud, Console et PC)
    • Somerville (Cloud, Console et PC)
  • Le 30 novembre 2024 : 
    • Conan Exiles (Cloud, Console et PC)
    • Coral Island (PC)
    • Hello Neighbor 2 (Cloud, Console et PC)
    • Remnant: From the Ashes (Cloud, Console et PC)
    • Rollerdrome (Cloud, Console et PC)
    • Soccer Story (Cloud, Console et PC)
    • Spirit of the North (Cloud, Console et PC)
    • The Walking Dead: The Final Season (PC)
    • While the Iron's Hot (Cloud, Console et PC)
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Miniature vidéo

Nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de novembre 2024, en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

L'abonnement PC Game Pass, qui comprend notamment EA Play, est à 9,99 € par mois. Celui dit Game Pass Core, qui est à destination des consoles, propose un catalogue de plus de 25 jeux et est affiché au tarif de 6,99 € par mois. Une version Game Pass Ultimate, qui donne en plus de cela accès à des offres, réductions et avantages, est disponible pour les deux plateformes et est à 14,99 € par mois.

Pour finir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose plusieurs abonnements Game Pass à moindre coût :
  • Game Pass PC
    • 3 mois → 33,99 € au lieu de 39 €, soit 13 % de réduction.
  • Game Pass Core
    • 1 mois → 6,99 € au lieu de 9 €, soit 22 % de réduction.
    • 3 mois → 15,99 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.
  • Game Pass Ultimate
    • 1 mois → 15,69 € au lieu de 21 €, soit 25 % de réduction.
    • 3 mois → 25,49 € au lieu de 45 €, soit 43 % de réduction.
  • Parcourir les offres Game Pass sur Amazon
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Carnival Tycoon : Liens des tours, spins et pièces gratuits
Carnival Tycoon 14 septembre 2026

Carnival Tycoon : Liens des tours, spins et pièces gratuits

Retrouvez les liens Carnival Tycoon du jour vous permettant de récupérer des tours, spins et coins gratuitement.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 14 septembre 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Solitaire Grand Harvest : Liens pièces gratuites (free coins)
Grand Solitaire Harvest 14 septembre 2026

Solitaire Grand Harvest : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Solitaire Grand Harvest du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.

commentaire (0)