Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en novembre 2024

Découvrez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois de novembre 2024.
Tous les mois, le Game Pass
renouvelle son catalogue en accueillant de nouveaux jeux à destination du PC et des consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series). Malheureusement, certains quittent également le fameux service
. À ce propos, Microsoft a, récemment, dévoilé les jeux qui arrivent dans le Game Pass en novembre 2024
ainsi que ceux qui ne seront plus disponibles dans les semaines à venir
.
Les jeux sortants du Game Pass en novembre 2024
Comme annoncé par Microsoft, notamment via une publication sur le compte Twitter/X Xbox Game Pass, plusieurs jeux, AAA et/ou indépendants, quitteront le Game Pass au cours du mois de novembre 2024
. Ainsi, et sans plus attendre, découvrez la liste des titres qui sortiront prochainement des catalogues du Game Pass
:
- Le 15 novembre 2024 :
- Dicey Dungeons (Cloud, Console et PC)
- Dungeons 4 (Cloud, Console et PC)
- Goat Simulator (PC)
- Like a Dragon: Ishin! (Cloud, Console et PC)
- Like a Dragon: The Man Who Erased His Name (Cloud, Console et PC)
- Persona 5 Tactica (Cloud, Console et PC)
- Somerville (Cloud, Console et PC)
- Le 30 novembre 2024 :
- Conan Exiles (Cloud, Console et PC)
- Coral Island (PC)
- Hello Neighbor 2 (Cloud, Console et PC)
- Remnant: From the Ashes (Cloud, Console et PC)
- Rollerdrome (Cloud, Console et PC)
- Soccer Story (Cloud, Console et PC)
- Spirit of the North (Cloud, Console et PC)
- The Walking Dead: The Final Season (PC)
- While the Iron's Hot (Cloud, Console et PC)
Nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de novembre 2024
, en ce qui concerne le catalogue du Game Pass
.
Qu'est-ce que le Game Pass ?
Le Game Pass
permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).
L'abonnement PC Game Pass
, qui comprend notamment EA Play, est à 9,99 € par mois. Celui dit Game Pass Core
, qui est à destination des consoles, propose un catalogue de plus de 25 jeux et est affiché au tarif de 6,99 € par mois. Une version Game Pass Ultimate
, qui donne en plus de cela accès à des offres, réductions et avantages, est disponible pour les deux plateformes et est à 14,99 € par mois.
Pour finir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose plusieurs abonnements Game Pass
à moindre coût :
- Game Pass PC
- 3 mois → 33,99 € au lieu de 39 €, soit 13 % de réduction.
- Game Pass Core
- 1 mois → 6,99 € au lieu de 9 €, soit 22 % de réduction.
- 3 mois → 15,99 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.
- Game Pass Ultimate
- 1 mois → 15,69 € au lieu de 21 €, soit 25 % de réduction.
- 3 mois → 25,49 € au lieu de 45 €, soit 43 % de réduction.
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