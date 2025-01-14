CES 2025 : Alienware présente son écran gaming QD-OLED 27 pouces 4K

Alienware continue à alimenter l'univers du gaming avec son écran QD-OLED 27 pouces 4K, présenté au CES 2025. Une innovation qui combine clarté, fluidité et design pour une immersion totale.

Alienware dévoile son écran QD-OLED 27 pouces 4K





Nouveaux design et fonctionnalités





Disponibilité et garantie étendue

Alienware a présenté au CES 2025 son nouvel écran. Ce modèle offre une densité de, garantissant des visuels détaillés et immersifs. Il intègre des technologies avancées pour répondre aux attentes desetAvec une résolution, l'écran assure une belle clarté d'image. Son taux de rafraîchissement deet son temps de réponse degarantissent une fluidité et une réactivité adaptées aux jeux modernes. Les certificationsetviennent renforcer l'expérience de jeu en réduisant les déformations ou même les déchirures d'écrans tout en optimisant les couleurs.Grâce à la technologie QD-OLED, cet écran réalise un excellent équilibre entre clarté, fluidité et précision des couleurs. Sa conception s'appuie sur une densité accrue de pixels pour offrir des images détaillées, tout en préservant un mouvement fluide même dans les scènes rapides.Le nouveau design «» marque une étape importante pour Alienware en célébrant ses trente ans d'existence. Disponible en couleur «, il combine esthétique futuriste et fonctionnalité. Une gestion optimisée deset uneassurent une utilisation pratique et une meilleure dissipation de la chaleur.Par ailleurs, l'écran inclut un modequi permet de basculer facilement entre les espaces colorimétriqueset. Cette fonctionnalité est idéale pour les joueurs qui produisent également du contenu, leur offrant des réglages personnalisables comme l'ajustement du. Ce mode, associé à des contrastes profonds et une précision chromatique optimale, renforce la polyvalence de cet écran.L'écran sera disponible enà partir d'. Alienware offre une garantie de, incluant une protection spécifique contre le «, grâce à une technologie innovante basée sur un algorithme d'intelligence artificielle.Pour les plus néophytes, une protection spécifique contre le burn-in désigne une technologie ou un mécanisme intégré dans les écrans pour prévenir l'usure inégale des pixels. Le «survient lorsque des images statiques affichées longtemps (comme des logos ou interfaces) marquent durablement l'écran.Cette garantie assure aux utilisateurs une utilisation durable et fiable, reflet de l'engagement d'Alienware envers les utilisateurs.