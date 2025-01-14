CES 2025 : Alienware présente son écran gaming QD-OLED 27 pouces 4K

Alienware continue à alimenter l'univers du gaming avec son écran QD-OLED 27 pouces 4K, présenté au CES 2025. Une innovation qui combine clarté, fluidité et design pour une immersion totale.
Alienware dévoile son écran QD-OLED 27 pouces 4K
Alienware a présenté au CES 2025 son nouvel écran QD-OLED 27 pouces 4K
. Ce modèle offre une densité de 166 pixels par pouce
, garantissant des visuels détaillés et immersifs. Il intègre des technologies avancées pour répondre aux attentes des joueurs
et créateurs
.
Avec une résolution 4K (3840 x 2160)
, l'écran assure une belle clarté d'image. Son taux de rafraîchissement de 240 Hz
et son temps de réponse de 0,03 ms
garantissent une fluidité et une réactivité adaptées aux jeux modernes. Les certifications Dolby Vision HDR
, AMD FreeSync Premium Pro
et NVIDIA G-SYNC
viennent renforcer l'expérience de jeu en réduisant les déformations ou même les déchirures d'écrans tout en optimisant les couleurs.
Grâce à la technologie QD-OLED, cet écran réalise un excellent équilibre entre clarté, fluidité et précision des couleurs. Sa conception s'appuie sur une densité accrue de pixels pour offrir des images détaillées, tout en préservant un mouvement fluide même dans les scènes rapides.
Nouveaux design et fonctionnalités
Le nouveau design « AH30
» marque une étape importante pour Alienware en célébrant ses trente ans d'existence. Disponible en couleur « Interstellar Indigo »
, il combine esthétique futuriste et fonctionnalité. Une gestion optimisée des câbles
et une ventilation à 360 degrés
assurent une utilisation pratique et une meilleure dissipation de la chaleur.
Par ailleurs, l'écran inclut un mode Créateur
qui permet de basculer facilement entre les espaces colorimétriques DCI-P3
et sRGB
. Cette fonctionnalité est idéale pour les joueurs qui produisent également du contenu, leur offrant des réglages personnalisables comme l'ajustement du gamma
. Ce mode, associé à des contrastes profonds et une précision chromatique optimale, renforce la polyvalence de cet écran.
Disponibilité et garantie étendue
L'écran sera disponible en Europe
à partir d'avril 2025
. Alienware offre une garantie de trois ans
, incluant une protection spécifique contre le « burn-in »
, grâce à une technologie innovante basée sur un algorithme d'intelligence artificielle.
Pour les plus néophytes, une protection spécifique contre le burn-in désigne une technologie ou un mécanisme intégré dans les écrans pour prévenir l'usure inégale des pixels. Le « burn-in »
survient lorsque des images statiques affichées longtemps (comme des logos ou interfaces) marquent durablement l'écran.
Cette garantie assure aux utilisateurs une utilisation durable et fiable, reflet de l'engagement d'Alienware envers les utilisateurs.
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