Bons plans console pour 2020

Vous avez été gâté à Noël ? Vous avez reçu un peu d'argent et vous envisagez de vous faire plaisir ? Si vous n'avez pas encore reçu la console de jeux que vous souhaitiez avoir en cadeau, c'est justement le moment de faire de bonnes affaires et de profiter de vraies baisses de prix sur la high-tech.

Les petits prix des consoles de jeux

Avec les sorties de jeux qui s'annoncent sur PS4 et sur Switch en 2020, c'est le moment de foncer ! Nous vous donnons tous les bons plans et astuces pour choisir la console de jeux que vous attendiez !

Lorsqu'on vous dit qu'il y a vraiment de bonnes affaires, il s'agit de ne pas les manquer, car ce sont des offres limitées.

Les soldes d'hiver

Cette période est propice aux prix vraiment intéressants. Après Noël, les commerçants espèrent se libérer de stocks importants qui leur coûtent de l'argent à conserver. Jusqu'à Noël, les prix restent élevés, mais ensuite, on les voit nettement redescendre. Alors, préparez-vous pour des tarifs vraiment démentiels durant les soldes sur PS4 et Switch en janvier ! De nombreuses consoles de jeux dernière génération sont bradées pour pouvoir écouler les stocks.

Vous allez pouvoir commander une PS4 ou une Switch lite sans vous ruiner. C'est aussi l'occasion de faire l'acquisition de nombreux jeux vidéos récents en promotion et d'accessoires comme des manettes PS4, des joycons, des coques fantaisie pour Switch, des housses de protection ou un casque de réalité virtuelle PlayStation Vive ! Et bien sûr, on guette avec anticipation les prochaines sorties PS4 hyper attendues, comme Final Fantasy 7 !

L'arrivée de nouvelles consoles

C'est aussi une des raisons qui permettent l'achat de consoles de jeux à petits prix : en effet, Sony a annoncé la sortie de la PS5 pour novembre 2020, et c'est pour cette raison que c'est le bon moment d'acheter la PS4 ! Les commerçants vont vraiment la brader pour faire place à la PS5 et la Xbox Series X par exemple. Mais ces dernières vont être commercialisées à des tarifs vraiment très élevés à leur sortie. Se payer une console dernière cri est un véritable investissement, alors que la gamme de jeux et d'accessoires disponibles sur PS4 est énorme.

À leur sortie, ces consoles récentes ne seront pas associées immédiatement à un très vaste catalogue de jeux, il est donc bien plus judicieux de choisir d'acheter à petit prix une PS4 ou une Switch totalement neuves. Vous pourrez trouver immédiatement un très grand nombre de titres très récents et soldés pour vous amuser à tout âge, seul ou avec des amis. Ces consoles possèdent déjà un panel très varié de jeux contrairement aux nouvelles, dont les propriétaires devront attendre des mois voire des années avant de retrouver suffisamment de titres vraiment au top.

Acheter d'occasion

Si vous n'êtes pas à cheval sur le fait que votre console de jeu a déjà eu une première vie, vous pouvez aussi l'acheter d'occasion. Sur de nombreux sites de ventes d'objets d'occasion, vous trouverez des offres pour acheter une console de jeu à bas prix. N'hésitez pas à tester la console avant d'acheter : sur les marketplaces et les sites d'occasion, il existe de nombreuses arnaques et il est recommandé de ne pas faire confiance sans avoir vérifié qu'il s'agit bien d'une offre sérieuse.

Optez pour un site d'occasion sérieux et réputé qui existe depuis de nombreuses années afin de pouvoir acheter en toute confiance .Si vous en avez la possibilité, choisissez une proposition de console de jeu d'occasion proche de chez vous, ainsi, vous pourrez tester le matériel avant de le payer. Prenez le temps d'essayer quelques jeux et de vérifier la solidité du matériel avant de conclure la vente. Pas de mauvaise surprise en rentrant chez vous si vous examinez avec soin la console, les manettes, les câbles et les jeux.

La PS4 est-elle encore au top en 2020 ?

La PS4 est la console la plus vendue ces dernières années ! Il est très facile d'en trouver à des prix très intéressants, surtout pendant les soldes. Cette console high-tech est très appréciée et vous permettra de jouer, de surfer sur le net et d'échanger avec vos amis ou vos proches.

Les concepteurs de la PS4 avaient pris la décision de créer une console dédiée principalement au jeu et de ne pas se perdre dans une multitude de fonctionnalités souvent superflues, c'est pourquoi cette console de jeu met à l'honneur le jeu à plusieurs et la possibilité de partager. Avec les fêtes de Noël, les PS4 ont même été associées à un mois gratuit de PlayStation Plus., qui donne accès à une connexion multijoueurs et à de nouveaux jeux sur le store.

Après cette période d'essai, il est encore possible de bénéficier d'un abonnement à petit prix pour profiter de ces avantages pendant toute l'année. C'est l'occasion de tester vos capacités en battle sur Assassins Creed, Call of Duty, Battlefield 4 ou encore FIFA !

Que vaut la Nintendo Switch Lite ?

Les soldes d'hiver sont le moment opportun pour vous acheter une Switch, l'hybride portable/fixe de chez Nintendo, même si son prix reste élevé. Et si vous craquiez pour la petite dernière, la Nintendo Switch Lite ? On l'adore pour son aspect nomade et la possibilité de jouer partout ! Pas besoin de galérer avec les joycons détachables ou sa base : on l'emporte directement avec son chargeur dans le bus pour jouer après les cours, chez des amis pour se connecter entre potes et lancer une bataille générale sur Super Smash Bros par exemple ! Cette console de jeu compacte et ergonomique propose selon les titres un mode en ligne ou multijoueurs. Les adolescents et la génération Gameboy sont des fans de cette console, car ils peuvent facilement jouer avec leurs amis qui possèdent aussi une Nintendo Switch Lite ou une Switch classique et s'échanger des jeux.

Avec les soldes 2020, vous pouvez trouver des consoles de jeux Nintendo Switch à moindre coût. Bénéficiez de tarifs sur les packs, mais également des prix remisés sur une grande variété de jeux très récents. Choisirez-vous le pack Nintendo Switch Diablo 3 en édition limitée ou encore celui de Fortnite ? Les passionnés de Pokémon apprécieront de pouvoir jouer à "Pokémon Let's Go Pikachu", et pour changer de style, achetez à petit prix Just Dance ou Mario Kart 8. Il va y avoir de l'ambiance entre amis ! Choisissez vos personnages dans Mario Kart et lancez-vous des défis !

Et pour plus de polyvalence, une Xbox One ?

Si la PS4 est choisie pour son expérience utilisateur de grande qualité, ce qu'on aime dans la Xbox One c'est sa capacité à nous proposer un très grand nombre de fonctions. En plus du côté ludique, il est possible de coupler la console de jeu au Wi-Fi de la maison. On gagne en fonctionnalités et la console devient vite incontournable dans les soirées entre amis : elle joue le rôle de plateforme multimédia et donne la possibilité de se connecter via Skype !

Pour naviguer parmi toutes les fonctions, une interface très ergonomique a été imaginée, et pour faciliter son utilisation, la Xbox One est aussi dotée d'un mode voix ou gestes afin de détecter des actions sans avoir à utiliser de manette. Avec cette console de jeux, Microsoft va plus loin que le divertissement !