BlackWidow V3 Mini HyperSpeed : Razer dévoile son clavier 65 %

Caractéristiques

Technologie sans fil Razer HyperSpeed.

Connexion Razer HyperSpeed Multi-device.

Connexion via la technologie sans fil Razer HyperSpeed (2.4 Ghz), Bluetooth, ou USB-C.

Switchs mécaniques Razer conçus pour le gaming.

Touches ABS à double injection.

Durée de vie de 80 millions de frappes.

Rétroéclairage Razer Chroma RGB avec 16,8 millions de couleurs personnalisables.

Stockage hybride intégré, jusqu’à 5 profils.

Compatible Razer Synapse 3.

N-key roll-over.

Touches entièrement programmables avec enregistrement de macros à la volée.

Option mode jeu.

Fonction Ultrapolling 1000 Hz.

Un nouveau compromis

Depuis son lancement en 2010, la gamme BlackWidow a établi le standard en matière de claviers gaming et n’a cessé d’évoluer grâce aux retours de la communauté. Depuis le lancement du Razer Huntsman Mini, nous avons reçu des demandes pour un clavier sans fil et compact, ce qui a donné naissance au BlackWidow V3 Mini HyperSpeed – il est compact et sans fil, tout en conservant les touches essentielles pour le jeu et une utilisation au quotidien. - Alvin Cheung, Senior Vice President de la division périphériques de Razer.



La liberté sans perte de vitesse

Si les claviers ne cessent de se développer, tout en proposant un style qui définit pleinement l'utilisation du joueur cible, il semblerait que l'évolution et les retours produits entraînent les constructeurs à se poser des questions concernant la marche à suivre dans la conception de leurs nouveaux périphériques. Habitués aux claviers complets, rapidement suivis par les fameux TKL (tenkeyless), comprenez sans pad numérique, ou même les 60 %, voilà queest une gamme très connue et populaire au sein de la communauté de joueurs, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le clavier est. C'est celle choisie aujourd'hui pour la conception du clavier 65 % dénommé leCe dernier a pour objectif de trouver un compromis afin de plaire aux joueurs à la recherche d'un aspect aussi minimaliste qu'épuré, sans perdre en confort d'utilisation. C'est ainsi qu'il conserve, par exemple, les touches directionnelles,Bien que le claviersoit d'un aspect compact et épuré, il garde l'ensemble des technologies mises en place récemment par Razer. Nous retrouvons donc une fonctionnalité sans fil en 2.4 GHz, mais également lequi permettra une connexion rapide et multiple sur la majorité des périphériques compatibles avec un maximum de trois en simultanés.Pour finir, il nous fait le plaisir d'apparaître sous deux compositions distinctes concernant les switchs. À l'achat, choisissez entre des switchs linéaires (les jaunes), silencieux et rapides, ou les switchs dits clicky (les verts), qui disposent d'une légère résistance et d'un cran qui, lorsqu'on le dépasse, émet un son d'activation plus ou moins apprécié des joueurs. Bien sûr, la classique, le clavier arrive chez vous équipé d’un éclairage RGB Razer Chroma par touche, de touches ABS double injection plus robustes, de parois latérales très épaisses pour toujours plus de confort et de durabilité pour un prix d'appel de 189,99 €.