B20 : Le microphone pour streamers et joueurs dévoilé par EPOS

Le B20 est idéal pour les joueurs qui souhaitent élever la qualité de leurs enregistrements, de leurs diffusions et de leur communication audio. Nous sommes fiers de développer des produits qui immergent totalement les gens dans les jeux, et nous sommes fiers que le B20 perpétue cet héritage. - Maja Sand-Grimnitz, Director, Global Marketing, Gaming, EPOS.



tend à se développer toujours plus dans le monde des périphériques pour joueurs en proposant, d'ores et déjà, un ensemble complet de casques-micros des plus performants, jouissants d'une expérience du constructeur dans le milieu des périphériques audio. Levient compléter une génération de périphériques annoncée comme haut de gamme parAvec pas moins de 115 années d'expérienceen matière d'ingénierie audio, lefait son entrée dans la gamme sans compromis entre grave et aigu dans le but d'obtenir une voix aussi riche que claire. De plus, sa polyvalence permet l'utilisation par un panel plus large d'utilisateurs et joueurs, pour qu'ils se fassent parfaitement entendre.À cela vient s'ajouter un certain nombre de commandes audio intégrées, que ce soit pour améliorer le gain ou se muter avec, en prime, un retour visuel par le biais de LED intuitives qui notifieront si le microphone est actif ou muet. Pour finir, il est également possible de changer le type de prise de son utilisée à l'instar du cardioïde ou stéréo, pour ne citer qu'eux puisque déclinés en 4 types sur leAfin de correspondre à des normes de qualité drastique permettant de propulser le périphérique au rang de produit audio haut de gamme, le, en plus de proposer un son aussi fidèle que riche, est doté d'un châssis en aluminium qui combine durabilité et légèreté à la perfection. De plus,pour un produit toujours plus agréable visuellement.Pour finir, nous pouvons noter que leest Plug and Play à l'aide d'une connectique allant de l'USB-C à l'USB-A pour permettre une utilisation simplifiée. De plus, le microphoneest compatible PC, Mac et PS4. De ce fait, associé à une connexion rapide sans perte de temps sur l'installation d'un logiciel, il permet d'améliorer sa simplicité d'utilisation pour un large public ayant pour cible le streaming ou plus simplement une communication de groupe en jeu.Malgré cela,pense également aux utilisateurs désireux d'une configuration plus poussée et laisse à ces derniers la possibilité de télécharger la suiteafin de régler, par exemple, la réduction du bruit, l'ajustement de l'égaliseur du microphone ou les commandes de réverbération.