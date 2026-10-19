Amazon passe à la vitesse supérieure, le cloud gaming débarque sur Prime Video avec de nombreux jeux gratuits

Amazon étend son service de cloud gaming, Luna, à de nouveaux pays, dont la France. Désormais, les abonnés Prime peuvent jouer à une sélection de jeux vidéo directement depuis l'application Prime Video sur leur Fire TV, sans frais supplémentaires, sans nouvelle application, ni console requise. Une petite révolution pour les soirées télé.

Actuellement disponible sur navigateur ou via le Fire TV, entre autres, Amazon Luna va profiter d'une belle mise en avant et s'offrir à encore plus de joueurs, sans aucun coût supplémentaire. Amazon souhaite rappeler à ses nombreux abonnés du service Prime qu'ils profitent d'une belle bibliothèque de jeux via le cloud gaming, et celle-ci va directement être intégrée à Prime Video.

Amazon Luna s'invite sur Prime Video

C'est une nouvelle qui pourrait bien changer les habitudes de nombreux joueurs. Amazon vient d'annoncer une extension majeure de son service de cloud gaming, Luna, en l'intégrant directement à l'application Prime Video. Après un lancement réussi aux États-Unis et au Royaume-Uni, c'est au tour de la France, du Canada, de l'Italie et de l'Espagne de bénéficier de cette nouveauté.

Les membres Amazon Prime possédant un appareil Fire TV peuvent dès à présent accéder à un catalogue de jeux sans aucun surcoût. Et surtout grâce au cloud gaming, fini les téléchargements ou l'achat de matériel coûteux, il suffit de naviguer jusqu'à l'onglet « Jeux » dans l'interface de Prime Video pour commencer une partie. L'accessibilité est le maître mot de cette initiative, qui vise à démocratiser le jeu vidéo en le rendant aussi simple à lancer qu'un film ou une série.

Une extension européenne et un catalogue grandissant

L'offensive d'Amazon ne s'arrête pas là. Une seconde vague de déploiement est prévue pour le mois de novembre, incluant huit autres pays européens : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et la Suède. À terme, l'accès à Luna via Prime Video sera disponible dans les 14 pays où le service est actuellement proposé.

Pour séduire les joueurs, Amazon mise sur un catalogue varié et en constante évolution. Nous y retrouvons des titres divers et variés, mais aussi très récents, à l'image de Star Wars: Galactic Racer. L'excellent Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ou encore Assassin's Creed Mirage sont aussi disponibles. Mais la plateforme n'oublie pas les joueurs occasionnels avec des titres plus familiaux et populaires tels que Bluey : Le Jeu Vidéo, Goat Simulator ou Wobbly Life. L'objectif est de proposer une offre pour tous les goûts, directement depuis le téléviseur.

Plus qu'un service, une synergie des univers

L'intégration de Luna à Prime Video n'est pas un simple ajout de contenu. C'est une stratégie mûrement réfléchie visant à créer des ponts entre les différentes franchises d'Amazon. L'idée est de permettre aux spectateurs de prolonger l'expérience de leurs films et séries préférés en se plongeant dans leurs univers via le jeu vidéo. L'exemple le plus parlant est celui de Batman. Les abonnés peuvent regarder la nouvelle série animée Batman: Caped Crusader sur Prime Video, puis, sans quitter l'application, incarner le justicier de Gotham dans le jeu Batman: Caped Crusader – Chronicles .

Cette synergie renforce l'écosystème d'Amazon et offre une valeur ajoutée non négligeable à l'abonnement Prime, transformant le service de streaming en une véritable plateforme de divertissement globale.

GameNight, le jeu de société réinventé

Amazon a également pensé aux soirées entre amis ou en famille avec la fonctionnalité GameNight. Cette collection de jeux de société et multijoueur est spécialement conçue pour des sessions conviviales autour du téléviseur. Le catalogue inclut des classiques revisités comme Cluedo, Les Aventuriers du Rail et Taboo pour ne citer qu'eux.

L'innovation la plus intéressante réside dans le système de contrôle, plus besoin de manettes pour tout le monde. Les joueurs peuvent simplement utiliser leur smartphone comme contrôleur en scannant un QR code affiché à l'écran. Cette solution ingénieuse lève la barrière du matériel et permet à plusieurs participants de rejoindre une partie très facilement, rendant le jeu vidéo encore plus accessible et social.