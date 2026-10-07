Prime Gaming Luna offre 10 jeux en octobre 2026, avec une sélection horrifique

Pour le mois d'octobre 2026, Amazon propose, encore une fois, une très belle sélection de jeux, avec pas moins de 10 titres offerts via son offre Prime Gaming. Retrouvez la belle sélection d'octobre 2026 dans notre article.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que les abonnés Amazon Prime peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming (dorénavant simplement appelé Luna). S'il était auparavant possible de récupérer des bonus, les jeux gratuits sont restés et tous les mois, les joueurs peuvent ajouter à leur bibliothèque quelques expériences plus ou moins reconnues, entre pépites indépendantes et triple A.

En ce qui concerne le mois d'octobre 2026, nous avons le droit à une belle sélection de jeux entre licences mondialement connues et titres indépendants.

Les jeux Prime Gaming Luna pour octobre 2026

Ainsi, pour ce mois d'octobre 2026, nous retrouvons 10 jeux, comprenant pas mal de productions indépendantes qui ont su séduire, à l'image de Five Nights at Freddy's: Into the Pit, mais aussi des licences plus reconnues, comme celle de Vampire: The Masquerade ou DOOM. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste complète des jeux offerts en octobre 2026 via Prime Gaming.

Jeu Date d'arrivée Plateforme Five Nights at Freddy's: Into the Pit 1er octobre 2026 Epic Games Store DOOM 1er octobre 2026 Code GOG Conarium 8 octobre 2026 Code GOG WarBreeds 8 octobre 2026 Code GOG Vampire: The Masquerade - Swansong 15 octobre 2026 Epic Games Store Caravan SandWitch 15 octobre 2026 Amazon Games App Ad Infinitum 22 octobre 2026 Epic Games Store Time Travel: Escape Room Game 22 octobre 2026 Legacy Games Trash Goblin 29 octobre 2026 Epic Games Store Kiborg 29 octobre 2026 Amazon Games App

Les jeux Luna d'octobre 2026

En complément, voici les jeux qui entrent dans le catalogue du service en streaming Amazon Luna en ce mois d'octobre 2026, avec encore une très belle liste :

Jeu STAR WARS: Galactic Racer Sonic X Shadow Generations Space Metal Mania

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en octobre 2026 ?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.

Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.