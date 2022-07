A Plague Tale: Requiem : Un développeur explique les avantages liés à l'absence de versions PS4 et Xbox One

[...] Dans Innocence [le premier opus], en raison des limitations techniques, certains plans pouvaient ressembler à un décor de théâtre [...] Pour Requiem, nous avons pu pousser l'horizon beaucoup plus loin. Ceci nous permet, lorsque nous écrivons, d'envisager des séquences qui étaient auparavant impossibles, comme des poursuites avec des centaines de milliers de rats, des lieux évoluant dynamiquement en fonction de l'histoire et des événements [...]

Ces derniers temps,ne cesse d'être sur le devant de la scène vidéoludique. Dernièrement, les joueurs et les joueuses ont, notamment, pu découvrir une longue séquence de gameplay , partagée lors du Focus Entertainment Showcase de cette année. Auparavant, des détails au sujet du contexte avaient été dévoilés.Récemment, le directeur d'A Plague Tale: Requiem, Kevin Choteau, s'est exprimé au sujet du jeu, pour le numéro 374 du magazine Edge . Comme vous le savez probablement déjà, A Plague Tale: Requiem n'arrivera pas sur PS4 ni sur Xbox One. Ainsi, Kevin Choteau a expliqué les avantages liés au fait que le titre n'était pas cross-gen, notamment en termes d'histoire et de gameplay.De ce fait, bien que le premier opus était déjà très bon et bien réalisé, nous devrions voir de nettes améliorations graphiques et techniques dans A Plague Tale: Requiem. Pour autant, il faudra patienter encore quelques semaines avant de mettre les mains sur la suite des aventures d'Amicia et d'Hugo.A Plague Tale: Requiem sort le 18 octobre prochain sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch (version Cloud). Plusieurs éditions sont prévues ainsi que des bonus de précommande. Par ailleurs, si vous désirez en savoir plus au sujet du jeu, sachez que nous vous avions concocté un article récapitulatif concernant ce deuxième opus de la licence A Plague Tale.