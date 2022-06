A Plague Tale: Requiem : Date de sortie, gameplay, plateformes, toutes les informations

A Plague Tale: Requiem, c'est quoi ?

Quelle date de sortie pour A Plague Tale: Requiem ?

Sur quelles plateformes sort A Plague Tale: Requiem ?

Bande-annonce et gameplay de A Plague Tale: Requiem ?

Développé par Asobo Studio et édité par Focus Home Interactive,doit arriver prochainement sur consoles et PC. La suite des aventures d'Amicia et d'Hugo étant plutôt attendue par les joueurs et les joueuses, il est grand temps de faire un récapitulatif deest la suite directe du premier opus de la licence,. Dans ce deuxième titre, les joueurs et les joueuses retrouveront Amicia et Hugo. Ces derniers ont décidé de partir vers le sud de la France, afin de prendre un nouveau départ et d'échapper à leur passé.Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et les pouvoirs d'Hugo ressurgissent. Devant fuir à nouveau, Amicia et Hugo se dirigent vers une île mystérieuse, en espérant trouver des réponses. Le scénario du titrese veut plus sombre et plus violent que son aîné.Côté gameplay, nous devrions retrouver certaines mécaniques de jeu déjà présentes dans A Plague Tale: Innocence. Néanmoins, nous pouvons tout de même nous attendre à quelques surprises, car les deux protagonistes sont plus âgés et semblent moins réticents à utiliser leurs armes. Le monde proposé devrait être un peu plus ouvert et proposera, donc, de nouveaux lieux à découvrir et parcourir.Lors du Focus Showcase du 23 juin, l'éditeur du jeu A Plague Tale: Requiem a dévoilé laofficielle : le rendez-vous est fixé auMalheureusement, tous les joueurs et toutes les joueurs n'auront pas accès à. En effet, le titre doit débarquer sur les consoles next-gen (aussi appelées « new-gen »), à savoir surse rendra également disponible sur. De plus, sachez que ce deuxième opus de la licence A Plague Tale sera intégré au catalogue du Xbox Game Pass, dès son lancement officiel.Comme pour la plupart des jeux,a profité d'un premier trailer d'annonce, présentant brièvement la suite des aventures d'Amicia et d'Hugo.Quelque temps plus tard, nous avons eu le droit à une réelle présentation du gameplay, permettant de voir certaines évolution par rapport au premier épisode, mais également ce que nous proposera l'expérience.