A Plague Tale: Requiem : Une longue séquence de gameplay partagée

Déjà montré lors de la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase 2022,refait parler de lui puisqu'une nouvelle vidéo de gameplay a, récemment, été partagée. Par ailleurs, la date de sortie de ce deuxième opus, développé par Asobo Studio, est désormais connue.Lors du Focus Entertainment Showcase, qui a eu lieu le jeudi 23 juin, l'éditeur du titre a partagé. Dans cette nouvelle communication visuelle, s'écoulant sur plus de 10 minutes, nous suivons Amicia et Hugo, traqués par de nombreux soldats, en plein cœur d'une carrière d'ocre.Cette nouvelle vidéo permet ainsi aux joueurs et aux joueuses d'avoir un bel aperçu des mécaniques de jeu distillées dans ce deuxième opus. Comme nous pouvons le constater, A Plague Tale: Requiem met, toujours et fortement, en avant l'infiltration. En revanche, Amicia et Hugo semblent plus enclins à tuer leurs adversaires, si cela est nécessaire. Par ailleurs, c'est également l'occasion d'avoir un avant-goût deset. En effet, pour rappel, suite aux événements narrés dans, Amicia et Hugo ont décidé de partir dans le sud de la France, afin de prendre un nouveau départ. Or, cela ne sera, bien évidemment, pas aussi simple.Finalement, le Focus Entertainment Showcase a officialisé: le rendez-vous est fixé au. Si vous désirez en savoir plus, quant à A Plague Tale: Requiem, sachez que nous vous avons concocté un article récapitulatif Rappelons que la suite des aventures d'Amicia et d'Hugo sortira sur Xbox Series, PS5, PC et sur Nintendo Switch (version Cloud). D'ailleurs, il est d'ores et déjà possible de précommander le jeu, depuis les plateformes de vente adéquates : PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop et Steam.