A Plague Tale: Requiem : Toutes les améliorations d'équipements et leur coût

Les améliorations des équipements d'Amicia et leur coût

Améliorer la fronde

Lanière souples : En assouplissant les lanières de la fronde, Amicia fait moins de bruit lorsqu'elle l'utilise. Coût : 1 outil et 20 fragments.

: En assouplissant les lanières de la fronde, Amicia fait moins de bruit lorsqu'elle l'utilise. Double poche : En ajoutant une deuxième poche à sa fronde, Amicia peut tirer une deuxième fois avec avant de la recharger. Coût : 2 outils et 65 fragments.

: En ajoutant une deuxième poche à sa fronde, Amicia peut tirer une deuxième fois avec avant de la recharger. Lanières allongées : En allongeant les lanières, les tirs de pierre à la fronde sont plus puissants et étourdissent les ennemis plus longtemps. Coût : 3 outils et 90 fragments.

: En allongeant les lanières, les tirs de pierre à la fronde sont plus puissants et étourdissent les ennemis plus longtemps.

Améliorer l'arbalète

Arc souple : En posant un métal plus souple sur l'arc de son arbalète, Amicia la recharge beaucoup plus vite. Coût : 1 outil et 40 fragments.

: En posant un métal plus souple sur l'arc de son arbalète, Amicia la recharge beaucoup plus vite. Grand carquois : En augmentant la capacité de son carquois, Amicia peut porter des carreaux d'arbalète supplémentaires. Coût : 2 outils et 55 fragments.

: En augmentant la capacité de son carquois, Amicia peut porter des carreaux d'arbalète supplémentaires. Carreaux renforcés : En renforçant ses carreaux d'arbalète, Amicia peut les récupérer sur les cadavres des ennemis. Coût : 3 outils et 80 fragments.

: En renforçant ses carreaux d'arbalète, Amicia peut les récupérer sur les cadavres des ennemis.

Améliorer l'alchimie

Poches secrètes : En ajoutant une nouvelle poche à son équipement, Amicia peut porter des munitions alchimiques supplémentaires. Coût : 1 outil et 30 fragments.

: En ajoutant une nouvelle poche à son équipement, Amicia peut porter des munitions alchimiques supplémentaires. Feu ardent : Amicia améliore les munitions alchimiques qui lui permettent de tuer ses ennemis en lançant une jarre associée à un Ignifer. Coût : 2 outils et 65 fragments.

: Amicia améliore les munitions alchimiques qui lui permettent de tuer ses ennemis en lançant une jarre associée à un Ignifer. Réaction instable : Amicia améliore les munitions alchimiques pour faire exploser de l'Odoris au contact du feu, tuant les ennemis non armurés. Coût : 3 outils et 80 fragments.

: Amicia améliore les munitions alchimiques pour faire exploser de l'Odoris au contact du feu, tuant les ennemis non armurés.

Améliorer l'attirail

Accroches de ceinture : Un nouvel anneau à sa ceinture permet à Amicia de porter une jarre supplémentaire. Coût : 1 outil et 30 fragments.

: Un nouvel anneau à sa ceinture permet à Amicia de porter une jarre supplémentaire. Poches sans fond : Amicia peut porter des ressources alchimiques supplémentaires grâce à une nouvelle poche à son sac. Coût : 2 outils et 60 fragments.

: Amicia peut porter des ressources alchimiques supplémentaires grâce à une nouvelle poche à son sac. Étuis de ceinture : Ajouter des étuis à sa ceinture permettra à Amicia de porter des couteaux et des Pyrites supplémentaires. Coût : 3 outils et 85 fragments.

: Ajouter des étuis à sa ceinture permettra à Amicia de porter des couteaux et des Pyrites supplémentaires.

Améliorer les instruments

Outil de recyclage : Un outil de recyclage permet de casser les jarres, les couteaux, les Pyrites et les carreaux en pièces si Amicia n'a plus de place. Coût : 1 outil et 30 fragments.

: Un outil de recyclage permet de casser les jarres, les couteaux, les Pyrites et les carreaux en pièces si Amicia n'a plus de place. Outils du voyageur : Les outils du voyageur offrent à Amicia la possibilité d'améliorer son équipement n'importe où sans utiliser d'établi. Coût : 2 outils et 55 fragments.

: Les outils du voyageur offrent à Amicia la possibilité d'améliorer son équipement n'importe où sans utiliser d'établi. Outil incassable : Amicia peut se servir d'un outil incassable pour améliorer son équipement sans coût en outil. Coût : 3 outils et 90 fragments.

: Amicia peut se servir d'un outil incassable pour améliorer son équipement sans coût en outil.

Où trouver des outils/fragments et établis sur A Plague Tale: Requiem ?

PC Édition Standard → 35,79 € au lieu de 49,99 €, soit 28 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 49,98 € au lieu de 59,99 €, soit 17 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur, nous avons l'opportunité d'améliorer les équipements d'Amicia De Rune en nous rendant à un établi, en échange d'outils et de fragments. Dans cet article, nous vous détaillons, sur le titre d'Asobo Studio et de Focus Entertainment.Avant toute chose, notons que les joueurs et les joueuses, désirant obtenir le Platine ou bien le 100 % d', devront nécessairement s'intéresser. En effet, des trophées/succès sont liés à cet élément de gameplay.Comme dit précédemment, les améliorations quant à l'équipement d'Amicia se déclinent en plusieurs catégories : Fronde, Arbalète, Alchimie, Attirail et Instruments. Pour chacune d'entre elles, nous avons accès à trois améliorations, accordant des bonus bien spécifiques une fois débloquées. Sans plus tarder, voici la liste complète, ainsi queen outils et fragments.Notons que l'arbalète ne se débloque qu'au cours du chapitre V d'. En la récupérant, vous aurez dès lors accès aux améliorations pour cette arme.Finalement, sachez qu'il est possible de débloquer le Brassard ( notre guide dédié ), un élément d'équipement se retrouvant dans le menu des améliorations, une fois récupéré. Néanmoins, il ne peut être amélioré.Trouver des établis surn'est en rien compliqué. En effet, plusieurs établis sont disponibles sur le jeu, au fil des chapitres. D'ailleurs, ils sont relativement bien mis en évidence. Ainsi, vous ne devriez pas avoir de mal à les trouver. En revanche, notons que certains établis sont fermés : pour les ouvrir, il convient de posséder un couteau.En ce qui concerne les outils et les fragments, c'est en explorant au maximum les niveaux d'que vous en récupérerez. La plupart sont contenus dans des coffres (image ci-dessus). De ce fait, si vous désirez débloquer, nous ne pouvons que vous conseiller de prendre le temps d'arpenter chaque zone et d'ouvrir chaque coffre sur votre chemin. D'ailleurs, il y a des chances qu'une seule partie sur le titre ne suffise pas pour toutes les débloquer (ce fut notre cas).Pour rappel,est disponible depuis le 18 octobre 2022, sur la dernière console de PlayStation et de Microsoft, mais aussi sur PC (via la plateforme Steam et l'Epic Games Store) et Nintendo Switch. Notre test est disponible. Si vous êtes intéressé par le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la version PC (Steam) et Xbox Series d'A Plague Tale: Requiem à moindre coût :