A Plague Tale: Requiem : Comment résoudre l'énigme des moulins (La Cuna) et récupérer le Brassard ?

Résoudre l'énigme des moulins et trouver le Brassard, sur A Plague Tale: Requiem

propose plusieurs énigmes/puzzles à résoudre, au fil de ses dix-sept chapitres. D'ailleurs, l'une d'entre elles permet de débloquer, une pièce d'équipement pour Amicia qui s'avère assez intéressante au vu du bonus octroyé. Ainsi, dans cet article dédié,Dans le chapitre IX « Contes et révélations » d', les joueurs et les joueuses ont accès à une partie de l'île de La Cuna et sont libres de l'explorer, à leur guise. Dans une zone, il est possible d'apercevoir quatre moulins. Ces derniers sont accessibles. D'ailleurs, le titre propose une énigme liée. En la résolvant, les joueurs débloqueront, une pièce d'équipement qui permet à Amicia de récupérer « plus rapidement des attaques des ennemis ».Résoudre l'et récupérer ledit équipement n'est pas si complexe que cela. Lorsque vous êtes en contrebas et que vous faites face aux moulins (comme sur l'image ci-dessous), vous verrez que certains sont en état de marche et d'autres non. Il va vous falloir activer les deux moulins de gauche et cesser l'activité de ceux de droite. Pour cela, dirigez-vous vers les moulins et libérez l'accès à la porte principale, si cela est nécessaire. Interagissez avec le mécanisme en haut des marches pour activer ou non le moulin dans lequel vous êtes.Une fois que vous avez résolu l', Amicia, Hugo et Sofia indiqueront qu'ils ont entendu un bruit sourd au loin. Néanmoins, ils ne vous donnent pas de précisions. C'est à vous de trouver d'où provenait ce bruit. Si vous ne savez pas, voici la solution. Passez derrière les moulins, approchez-vous des arcs en pierre (image ci-dessous), puis traversez-les en passant en dessous.Sur votre droite, vous verrez un trou dans le sol et une échelle. Prenez l'échelle pour descendre dans le souterrain et arpentez-le. Au bout, vous verrez une petite pièce, où vous trouverezainsi que des coffres, renfermant différents items. Ladite pièce d'équipement figure alors dans la liste des améliorations , disponible depuis le menu in-game.Pour rappel,est disponible depuis le 18 octobre 2022, sur la dernière console de PlayStation et de Microsoft, mais aussi sur PC (via la plateforme Steam et l'Epic Games Store) et Nintendo Switch. Notre test est disponible.