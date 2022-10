A Plague Tale: Requiem : La liste complète des trophées et des succès

Les trophées et succès d'A Plague Tale: Requiem

Sous un Nouveau Soleil → Finir le chapitre 1.

→ Finir le chapitre 1. Nouveaux Arrivants → Finir le chapitre 2.

→ Finir le chapitre 2. Un Fardeau de Sang → Finir le chapitre 3.

→ Finir le chapitre 3. Devoir d'une Protectrice → Finir le chapitre 4.

→ Finir le chapitre 4. Dans notre Sillage → Finir le chapitre 5.

→ Finir le chapitre 5. Tout Laisser Derrière → Finir le chapitre 6.

→ Finir le chapitre 6. Criminels → Finir le chapitre 7.

→ Finir le chapitre 7. Une Mer de Promesses → Finir le chapitre 8.

→ Finir le chapitre 8. Contes et Révélations → Finir le chapitre 9.

→ Finir le chapitre 9. Ligne de Sang → Finir le chapitre 10.

→ Finir le chapitre 10. Le Berceau des Siècles → Finir le chapitre 11.

→ Finir le chapitre 11. La Vie que Nous Méritons → Finir le chapitre 12.

→ Finir le chapitre 12. Plus Rien → Finir le chapitre 13.

→ Finir le chapitre 13. Soigner nos Plaies → Finir le chapitre 14.

→ Finir le chapitre 14. Soleil Agonisant → Finir le chapitre 15.

→ Finir le chapitre 15. Roi Hugo → Finir le chapitre 16.

→ Finir le chapitre 16. Chevaliers ! → Finir tous les chapitres.

→ Finir tous les chapitres. Herboriste → Trouver toutes les fleurs.

→ Trouver toutes les fleurs. Ornithologue → Trouver toutes les plumes.

→ Trouver toutes les plumes. Explorateur → Ouvrir tous les coffres secrets.

→ Ouvrir tous les coffres secrets. Souvenirs éternels → Se remémorer tous les souvenirs.

→ Se remémorer tous les souvenirs. Plus un jouet → Améliorer complètement la fronde.

→ Améliorer complètement la fronde. Arbalète perfectionnée → Améliorer complètement l'arbalète.

→ Améliorer complètement l'arbalète. Plein les poches ! → Améliorer complètement l'équipement.

→ Améliorer complètement l'équipement. Outils performants → Améliorer complètement les outils.

→ Améliorer complètement les outils. Laboratoire de poche → Améliorer complètement l'alchimie.

→ Améliorer complètement l'alchimie. Veilleur de nuit → Éteindre 40 feux.

→ Éteindre 40 feux. Alchimiste → Fabriquer 100 munitions.

→ Fabriquer 100 munitions. Furtive → Améliorer complètement les capacités de Prudence.

→ Améliorer complètement les capacités de Prudence. Battante → Améliorer complètement les capacités d'Agressivité.

→ Améliorer complètement les capacités d'Agressivité. Maligne → Améliorer complètement les capacités d'Opportunisme.

→ Améliorer complètement les capacités d'Opportunisme. Tir parfait → Tire sur toutes les pignes de pins.

→ Tire sur toutes les pignes de pins. Lancer parfait → Réussir tous les lancers dans le jeu des Couronnes.

→ Réussir tous les lancers dans le jeu des Couronnes. Ancien protecteur → Interagir avec tous les items de l'ancien protecteur dans le sanctuaire.

→ Interagir avec tous les items de l'ancien protecteur dans le sanctuaire. Clémence → Ne pas tuer le garde sur les docks.

Disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch, est sorti le 18 octobre 2022. Le titre d'Asobo Studio et de Focus Entertainment dispose, bien évidemment, d'une liste de trophées et succès. Afin d'obtenir le Platine, intitulé « Requiem », ou le 100 % d'A Plague Tale: Requiem, les joueurs et les joueuses devront récupérer différents trophées et succès, demandant de terminer le jeu et d'effectuer des actions bien spécifiques.