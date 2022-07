A Plague Tale: Requiem sort-il sur PS4 et Xbox One ?

La suite des aventures d'Amicia et d'Hugo, narrée dans, est plutôt attendue par les joueurs et les joueuses. Le titre débarque le 18 octobre prochain, sur plusieurs plateformes de jeu. D'ailleurs, beaucoup se demandent siD'après les dernières informations partagées par Asobo Studio et Focus Home Interactive, A Plague Tale: Requiem arrive en octobre sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch (version Cloud).ne se rendra, malheureusement,, que ce soit au lancement officiel du jeu ou même après.Ainsi, le studio et l'éditeur en charge de ce deuxième opus A Plague Tale ont fait le choix de. D'ailleurs, récemment, le directeur du jeu, Kévin Choteau, s'est exprimé à ce sujet et a expliqué les avantages liés au fait de ne pas proposer de version PS4 et Xbox One Pour rappel,est la suite directe du premier titre,. Dans ce deuxième opus, les joueurs et les joueuses retrouveront Amicia et Hugo, qui ont décidé de partir vers le sud de la France afin prendre un nouveau départ. Malheureusement, les pouvoirs d'Hugo surgiront à nouveau et les forceront à fuir de nouveau, notamment vers une île mystérieuse. Par ailleurs, si vous désirez en savoir plus, sachez que nous vous avions concocté un article récapitulatif au sujet dudit jeu.sort le 18 octobre prochain sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch (version Cloud). Plusieurs éditions sont prévues ainsi que des bonus de précommande.