2XKO : Une nouvelle Alpha annoncée

Une publication partagée sur le compte X/Twitter de 2XKO révèle que le jeu de combat à la sauce Riot aura prochainement droit à un nouveau test de grande ampleur.
Longtemps connu comme le Project L, 2XKO
est l'un des titres de Riot Games les plus attendus
par la communauté. Réunissant à la fois les amateurs de jeu de combat en 2D et les joueurs de League of Legends, le jeu va proposer une nouvelle manière d'incarner les héros de Runeterra. Ce dernier a déjà connu une phase d'Alpha Lab entre le 8 et le 19 août 2024
. Mais si vous n'avez pas eu l'occasion de participer à cette « avant-première », vous pourrez retenter votre chance dans quelques mois.
Testez 2XKO gratuitement en vous inscrivant
Dans une publication X/Twitter, le compte officiel de 2XKO a confirmé qu'une seconde phase d'Alpha Lab allait être organisée pendant le printemps 2025.
Les dates de cette nouvelle période de test à domicile n'ont pas encore été communiquées par Riot Games. Néanmoins, plusieurs détails et informations ont été partagés. Dans un premier temps, cet Alpha Lab sera proposé dans davantage de régions du monde
. Pour rappel, le premier test était uniquement réservé aux joueurs des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de la France, du Brésil, du Japon et du Mexique.
Comme pour ce premier événement, l'accès sera gratuit
mais possible uniquement sur inscription
. Les amateurs de combat dynamique devront également posséder un compte Riot Games actif pour tester 2XKO. Dans un second temps, il a été annoncé que ce deuxième test connaîtra des modifications importantes par rapport au premier événement
. Des modifications de gameplay, notamment l'amélioration des contrôles et la réduction des temps d'arrêt, ont entre autres été annoncées. Enfin, l'Alpha Lab deuxième édition sera l'occasion de découvrir Jinx
. La demoiselle a été présentée dans un teaser vidéo publié le 11 novembre 2024, accompagnant la sortie de la saison 2 d'Arcane.
L'arrivée de Jinx dans 2XKO porte le total de personnes jouables à 7
pour cette deuxième phase de test. Cependant, un nouveau personnage peut intégrer le casting avant le printemps 2025. Pour rappel, 2XKO devrait être lancé courant 2025, sans date précise pour le moment, sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.
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