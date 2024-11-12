2XKO : Une nouvelle Alpha annoncée

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 novembre 2024 à 18h23
Une publication partagée sur le compte X/Twitter de 2XKO révèle que le jeu de combat à la sauce Riot aura prochainement droit à un nouveau test de grande ampleur.
2XKO : Une nouvelle Alpha annoncée
Longtemps connu comme le Project L, 2XKO est l'un des titres de Riot Games les plus attendus par la communauté. Réunissant à la fois les amateurs de jeu de combat en 2D et les joueurs de League of Legends, le jeu va proposer une nouvelle manière d'incarner les héros de Runeterra. Ce dernier a déjà connu une phase d'Alpha Lab entre le 8 et le 19 août 2024. Mais si vous n'avez pas eu l'occasion de participer à cette « avant-première », vous pourrez retenter votre chance dans quelques mois. 

Testez 2XKO gratuitement en vous inscrivant

Dans une publication X/Twitter, le compte officiel de 2XKO a confirmé qu'une seconde phase d'Alpha Lab allait être organisée pendant le printemps 2025. Les dates de cette nouvelle période de test à domicile n'ont pas encore été communiquées par Riot Games. Néanmoins, plusieurs détails et informations ont été partagés. Dans un premier temps, cet Alpha Lab sera proposé dans davantage de régions du monde. Pour rappel, le premier test était uniquement réservé aux joueurs des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de la France, du Brésil, du Japon et du Mexique. 


Comme pour ce premier événement, l'accès sera gratuit mais possible uniquement sur inscription. Les amateurs de combat dynamique devront également posséder un compte Riot Games actif pour tester 2XKO. Dans un second temps, il a été annoncé que ce deuxième test connaîtra des modifications importantes par rapport au premier événement. Des modifications de gameplay, notamment l'amélioration des contrôles et la réduction des temps d'arrêt, ont entre autres été annoncées. Enfin, l'Alpha Lab deuxième édition sera l'occasion de découvrir Jinx. La demoiselle a été présentée dans un teaser vidéo publié le 11 novembre 2024, accompagnant la sortie de la saison 2 d'Arcane.

Miniature vidéo

L'arrivée de Jinx dans 2XKO porte le total de personnes jouables à 7 pour cette deuxième phase de test. Cependant, un nouveau personnage peut intégrer le casting avant le printemps 2025. Pour rappel, 2XKO devrait être lancé courant 2025, sans date précise pour le moment, sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

2XKO : Le créateur de League of Legends refuse de qualifier l'échec de son jeu de combat d'erreur
2XKO 07 septembre 2026

2XKO : Le créateur de League of Legends refuse de qualifier l'échec de son jeu de combat d'erreur

Marc Merrill, cofondateur de Riot Games, est revenu sur la fin de développement du jeu de combat basé sur l'univers de League of Legends. Loin d'y voir un échec cuisant, il défend une prise de risque nécessaire dans une industrie toujours plus concurrentielle et saturée de contenus.
2XKO : Sans surprise, Riot met fin au développement de son jeu de combat
2XKO 21 août 2026

2XKO : Sans surprise, Riot met fin au développement de son jeu de combat

Coup dur pour les amateurs de jeux de combat. Riot Games vient d'annoncer la fin du développement actif de 2XKO, son titre gratuit basé sur l'univers de League of Legends. Faute de joueurs réguliers, le jeu recevra ses ultimes mises à jour d'ici la fin de l'année 2026.
2XKO confirme que deux championnes appréciées des joueurs arrivent
2XKO 29 juin 2026

2XKO confirme que deux championnes appréciées des joueurs arrivent

À l'heure actuelle, 2XKO ne compte que 15 personnages jouables. Mais deux grands noms de la Faille de l'Invocateur vont étoffer cette liste, dont une demoiselle avec une impressionnante collection de skins dans League of Legends.

commentaire (0)