2XKO : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Les serveurs de 2XKO peuvent, potentiellement, rencontrer quelques problèmes. De ce fait, nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment vérifier l'état des serveurs pour savoir s'ils sont opérationnels ou non.
Il se peut qu'un jour ou l'autre vous ayez des problèmes pour lancer une partie de 2XKO
, le jeu de combat de Riot. C'est pourquoi nous vous expliquons comment savoir si les serveurs de 2XKO sont en maintenance (down)
ou si le problème peut venir de vous.
Maintenance 2XKO, serveurs down ou en ligne ?
La plupart du temps, les serveurs de 2XKO peuvent apparaître hors-ligne à l'approche d'une mise à jour et l'application d'un patch correctif
. Pour que cela n'embête pas trop les joueurs, les développeurs essayent de les limiter, mais parfois, cela prend plus de temps que prévu. Il se peut également que les serveurs soient down sans qu'une maintenance soit en cours, suite à divers problèmes
. Si vous avez du mal à vous connecter au jeu, voici, ainsi, quelques conseils pour suivre l'état des serveurs de 2XKO
.
Comme pour de nombreux autres titres, vous pouvez tout d'abord vous rendre sur le compte Twitter de 2XKO
pour voir si une maintenance est en cours ou a été annoncée (si tel est le cas, un tweet récent le mentionnera). Deuxièmement, vous pouvez sinon vous rendre sur le compte du support de Riot Games
, qui mentionnera si un problème d'envergure est en cours. Enfin, l'ultime recours peut être de se rendre sur le site officiel de 2XKO
qui fait état du statut et des problèmes recensés.
Cependant, il se peut que les serveurs soient opérationnels, mais que vous n'arriviez pas à vous connecter au jeu ou que vous ayez des problèmes lors de vos parties. Cela vient peut-être de vous. De ce fait, nous vous conseillons d'effectuer quelques actions pour tenter d'y remédier.
- Redémarrez votre jeu : Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer 2XKO.
- Vérifiez que le jeu est bien à jour : Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour.
- Redémarrez votre PC : Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre PC.
- Redémarrez votre routeur : Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.
Si, malgré tout, la gêne persiste, n'hésitez pas à contacter le support, qui pourrait vous aider.
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