2XKO PS5 et Xbox Series : Quand le jeu de combat sortira sur consoles ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 octobre 2025 à 16h28
Les joueurs se demandent quand 2XKO, le nouveau jeu de combat de riot Games, va débarquer sur PS5 et Xbox Series.
2XKO PS5 et Xbox Series : Quand le jeu de combat sortira sur consoles ?
Disponible depuis le 7 octobre 2025 en accès anticipé sur PC, 2XKO s'annonce comme un nouveau jeu de combat concurrentiel, qui souhaite s'imposer auprès des joueurs, mais également sur la scène compétitive. Néanmoins, lors de son annonce, il a été annoncé sur PS5 et Xbox Series, en plus de la version PC. Mais les joueurs sur consoles n'ont pas encore accès à cette nouvelle expérience, c'est pourquoi nous voyons ensemble quand sortira 2XKO sur PS5 et Xbox Series.

2XKO sortira-t-il sur PS5 et Xbox Series ?

Les développeurs, Riot Games, ont effectivement annoncé que la version consoles de 2XKO, c'est-à-dire la version PS5 et Xbox Series, n'allait pas sortir en même temps que la version PC, qui est arrivée en premier, d'abord par le biais d'une bêta fermée, puis par l'accès anticipé, depuis ce 7 octobre. 

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Si les tests des derniers mois, via l'Alpha Labs, avait permis aux joueurs sur ces consoles de participer à la fête, la sortie ne s'est pas faite avec eux, en grande partie pour des raisons techniques. Riot Games a effectivement annoncé que l'équipe travaillait toujours pour que le portage se fasse de la meilleure des manières, sur son site officiel
Nous travaillons toujours d'arrache-pied sur la sortie du jeu sur consoles. Actuellement, l'équipe travaille sur la meilleure façon de faire passer le jeu console des Alpha Labs vers un jeu console complet. Nous ne manquerons pas de vous en dire plus quand nous aurons avancé.
Une nouvelle qui va rassurer les joueurs, dans l'expectative de la sortie de 2XKO sur PS5 et Xbox Series.

Quand sortira 2XKO sur PS5 et Xbox Series ?

Nous n'avons toutefois pas de date ni de fenêtre de sortie. Il est probable que 2XKO arrive sur PS5 et Xbox Series à la fin de l'année 2025, ou au début de l'année 2026. Cela dépendra de Riot, qui communiquera prochainement à ce sujet en fonction de l'avancée du projet. 

Miniature vidéo

En attendant la sortie de 2XKO sur PS5 et Xbox Series, la seule façon d'y jouer reste donc le PC, par le biais du launcher de Riot.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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