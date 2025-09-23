2XKO : Le jeu de combat de Riot partage sa date de sortie en accès anticipé

Riot Games a confirmé la date de sortie en accès anticipé de 2XKO, son jeu de combat 2v2 inspiré de League of Legends et Arcane. Le tout sera accompagné de la Saison 0 et du lancement d'un programme e-sport ambitieux.

Un accès anticipé riche en contenu

Pas de version PS5 et Xbox Series pour le moment

First Impact, un programme e-sport mondial dès 2025

Des récompenses inédites pour les vainqueurs

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La vision de Riot pour 2XKO

L'accès anticipé marque le début du prochain chapitre pour 2XKO. Merci à tous ceux qui ont participé à la bêta fermée, vos retours ont déjà rendu le jeu meilleur. L'accès anticipé n'est qu'un début et nous avons encore beaucoup à montrer.

Le projet longtemps connu sous le nom de « Project L » entre enfin dans une nouvelle phase, après le lancement de sa bêta il y a quelques semaines à peine. {, sans invitation nécessaire. Avec cette ouverture mondiale, Riot Games lance non seulement la Saison 0 mais aussi son dixième champion jouable dès le premier jour.L'accès anticipé permettra de débloquer et conserver tous les éléments obtenus que ce soitet autres contenus cosmétiques resteront liés aux comptes des joueurs.Riot confirme également sa feuille de route pour 2026, avec, chacune introduisant un nouveau champion, des récompenses inédites et du contenu additionnel pour soutenir la progression. Une nouvelle étape importante pour le jeu qui est très ambitieux.Si la version finale est bien prévue sur console, tout comme la bêta, cet accès anticipé ne sera pas disponible pour celles et ceux qui évoluent sur PS5 et Xbox Series. Riot Games n'a donné aucune précision sur cette absence, mais les équipes ont peut-être besoin de plus de temps et souhaitent donc faire avancer la version PC en attendant. Espérons que les choses changent pour la version finale et la saison 1.En parallèle du lancement,. Ce programme sponsoriseraen Amérique, en Europe et en Asie d'ici fin 2025.Chaque tournoi restera organisé par sa communauté locale, mais Riot ajoutera un pot bonus officiel. Les duos vainqueurs décrocheront la Duo Bounty, un prix supplémentaire de 2 500 dollars, ainsi qu'un titre exclusif Local Legend à afficher sur leur compte. Le premier tournoi soutenu par Riot sera, organisé par The MIXUP Crew, prévu du 10 au 12 octobre à Nice.Tom Cannon, producteur exécutif de 2XKO, souligne l'importance de ce cap :Rendez-vous donc dès le 7 octobre, pour la sortie en accès anticipé de 2XKO, le jeu de combat de Riot Games.