2XKO : Le jeu de combat de Riot partage sa date de sortie en accès anticipé

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 septembre 2025 à 17h00
Riot Games a confirmé la date de sortie en accès anticipé de 2XKO, son jeu de combat 2v2 inspiré de League of Legends et Arcane. Le tout sera accompagné de la Saison 0 et du lancement d'un programme e-sport ambitieux.
2XKO : Le jeu de combat de Riot partage sa date de sortie en accès anticipé
Le projet longtemps connu sous le nom de « Project L » entre enfin dans une nouvelle phase, après le lancement de sa bêta il y a quelques semaines à peine. {*J_1628*} sera disponible en accès anticipé gratuit dès le 7 octobre 2025 sur PC, sans invitation nécessaire. Avec cette ouverture mondiale, Riot Games lance non seulement la Saison 0 mais aussi son dixième champion jouable dès le premier jour.

Un accès anticipé riche en contenu

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L'accès anticipé permettra de débloquer et conserver tous les éléments obtenus que ce soit les champions, les skins, les récompenses de maîtrise et autres contenus cosmétiques resteront liés aux comptes des joueurs.

Riot confirme également sa feuille de route pour 2026, avec cinq saisons sont prévues, chacune introduisant un nouveau champion, des récompenses inédites et du contenu additionnel pour soutenir la progression. Une nouvelle étape importante pour le jeu qui est très ambitieux.

Pas de version PS5 et Xbox Series pour le moment

Si la version finale est bien prévue sur console, tout comme la bêta, cet accès anticipé ne sera pas disponible pour celles et ceux qui évoluent sur PS5 et Xbox Series. Riot Games n'a donné aucune précision sur cette absence, mais les équipes ont peut-être besoin de plus de temps et souhaitent donc faire avancer la version PC en attendant. Espérons que les choses changent pour la version finale et la saison 1.

Miniature vidéo

First Impact, un programme e-sport mondial dès 2025

En parallèle du lancement, Riot dévoile First Impact, un dispositif pensé pour soutenir la communauté compétitive. Ce programme sponsorisera 22 tournois communautaires en Amérique, en Europe et en Asie d'ici fin 2025.

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Des récompenses inédites pour les vainqueurs

Chaque tournoi restera organisé par sa communauté locale, mais Riot ajoutera un pot bonus officiel. Les duos vainqueurs décrocheront la Duo Bounty, un prix supplémentaire de 2 500 dollars, ainsi qu'un titre exclusif Local Legend à afficher sur leur compte. Le premier tournoi soutenu par Riot sera Evo France: 2 NICE KO, organisé par The MIXUP Crew, prévu du 10 au 12 octobre à Nice.

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La vision de Riot pour 2XKO

Tom Cannon, producteur exécutif de 2XKO, souligne l'importance de ce cap :
L'accès anticipé marque le début du prochain chapitre pour 2XKO. Merci à tous ceux qui ont participé à la bêta fermée, vos retours ont déjà rendu le jeu meilleur. L'accès anticipé n'est qu'un début et nous avons encore beaucoup à montrer.
Rendez-vous donc dès le 7 octobre, pour la sortie en accès anticipé de 2XKO, le jeu de combat de Riot Games.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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on verra (invité) Le 23/09/2025 à 17:09

c'est gratuit donc on va tester avec plaisir, mais après la déception de MultiVersus j'ai très peur de voir la même chose se réitérer, après c'est pas des guignoles derrière on verra bien