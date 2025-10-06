2XKO : Heure de sortie en France sur PC

Vous vous demandez à quelle heure sort 2XKO en France, sur PC ? Nous vous donnons la réponse pour profiter le plus rapidement du nouveau jeu de Riot.

Heure de sortie de 2XKO en France

PC → 17 heures, le 7 octobre

Comment télécharger 2XKO ?

Annoncé il y a déjà plusieurs années,, anciennement connu sous le nom de Project L, est le nouveau jeu de combat de Riot Games, qui s'ouvre donc à un tout nouveau genre. Actuellement disponible en bêta fermée, le titre va faire son arrivée en accès anticipé ce 7 octobre, et un free-to-play. Il est donc logiquement attendu, et de nombreux joueurs se demandent doncComme vous le savez probablement déjà,d'un jeu varie très souvent. Certaines fois, les titres se rendent disponibles dans la matinée ou bien en fin d'après-midi tandis que parfois, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir ladite production vidéoludique dès minuit, le jour de sa sortie. Pour, il faudra patienter un peu.Selon les informations,. À partir de ce moment-là, tous les joueurs pourront gratuitement télécharger le nouveau jeu de combat et découvrir les mécaniques, ainsi que les 10 personnages qui seront jouables.Même s'il a également été annoncé sur consoles,. Riot devrait en dire plus prochainement quant au lancement sur PS5 et Xbox Series, qui est très attendu, d'autant plus qu'une partie des joueurs y avait eu accès lors d'une phase d'alpha.À l'image de tous les jeux Riot, il faudra au préalable avoir téléchargé le client du studio, et vous y connecter. Ensuite, vous verrez dans la partie gauche les différents jeux, et pourrez, à ce moment-là, sélectionner 2XKO, et l'installer. Vous pouvez d'ailleurs gagner quelques minutes en effectuant ces actions, si ce n'est pas déjà fait.Quoi qu'il en soit, rendez-vous ce 7 octobre, en fin d'après-midi, pour la sortie de 2XKO sur PC. La saison 1 sera également disponible en même temps.