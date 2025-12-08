2XKO arrive sur consoles au début de l'année 2026

Riot Games vient enfin de lever le voile sur la sortie console de son jeu de combat très attendu. Après une phase PC, 2XKO vise désormais les joueurs Xbox et PS5, mais il faudra faire preuve de patience avant de pouvoir en découdre dans l'univers de League of Legends.

Rendez-vous début 2026 pour le versus fighting

Un système de combat taillé pour la coopération

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Une technique au service de la compétition









L'attente autour du projet de jeu de combat de Riot Games est palpable depuis les premières annonces de celui que l'on nommait autrefois Project L. Alors que l'univers de Runeterra ne cesse de s'étendre à travers divers médias,. Si le PC a déjà eu les faveurs de l'accès anticipé en octobre,C'est une information qui va faire plaisir à tout le monde.. Une échéance qui ne laisse donc plus que deux petits mois d'attente grand maximum, même s'il a fallu attendre un peu plus que les joueurs PC, qui eux peuvent y jouer depuis le mois d'octobre, rappelons-le.Cette stratégie de sortie s'inscrit dans la philosophie de Riot Games :, deux piliers fondamentaux pour la réussite d'un jeu service compétitif sur le long terme.L'originalité de 2XKO réside avant tout dans son approche du combat en équipe.. Vous pouvez choisir de contrôler seul vos deux personnages en alternance, maîtrisant ainsi l'intégralité de votre stratégie, ou bien de faire équipe avec un ami, chacun pilotant son propre champion.Cette dimension sociale est renforcée par le système de Fusions. Ces modificateurs de gameplay ne sont pas de simples bonus passifs, ils changent drastiquement les règles de l'affrontement et permettent de créer des synergies uniques entre les champions emblématiques de la licence, dont les coups ont été entièrement repensés pour la baston 2D.Riot Games ne prend pas le volet technique à la légère, un point crucial pour séduire la communauté exigeante du jeu de combat., la technologie indispensable pour garantir des affrontements en ligne sans latence perceptible, simulant une expérience proche du jeu hors ligne. Que ce soit dans les lobbys classés pour la gloire ou dans les salons privés pour l'entraînement, la stabilité sera la priorité.De plus,. Il faudra donc attendre janvier 2026 pour organiser ces tournois sur canapé, mais la promesse d'un free-to-play de cette envergure sur console reste alléchante.