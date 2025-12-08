2XKO arrive sur consoles au début de l'année 2026

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 décembre 2025 à 17h47
Riot Games vient enfin de lever le voile sur la sortie console de son jeu de combat très attendu. Après une phase PC, 2XKO vise désormais les joueurs Xbox et PS5, mais il faudra faire preuve de patience avant de pouvoir en découdre dans l'univers de League of Legends.
2XKO arrive sur consoles au début de l'année 2026
L'attente autour du projet de jeu de combat de Riot Games est palpable depuis les premières annonces de celui que l'on nommait autrefois Project L. Alors que l'univers de Runeterra ne cesse de s'étendre à travers divers médias, l'éditeur vient de préciser les choses pour les joueurs de salon. Si le PC a déjà eu les faveurs de l'accès anticipé en octobre, les possesseurs de PlayStation 5 et de Xbox Series ont désormais une fenêtre de tir précise.

Rendez-vous début 2026 pour le versus fighting

C'est une information qui va faire plaisir à tout le monde. Riot Games a officialisé l'arrivée de 2XKO sur les consoles de nouvelle génération pour janvier 2026. Une échéance qui ne laisse donc plus que deux petits mois d'attente grand maximum, même s'il a fallu attendre un peu plus que les joueurs PC, qui eux peuvent y jouer depuis le mois d'octobre, rappelons-le. 

Miniature vidéo

Cette stratégie de sortie s'inscrit dans la philosophie de Riot Games : prendre le temps nécessaire pour polir l'expérience utilisateur et l'équilibrage, deux piliers fondamentaux pour la réussite d'un jeu service compétitif sur le long terme.

Un système de combat taillé pour la coopération

L'originalité de 2XKO réside avant tout dans son approche du combat en équipe. Le titre propose un format 2v2 dynamique qui offre une flexibilité assez rare dans le genre. Vous pouvez choisir de contrôler seul vos deux personnages en alternance, maîtrisant ainsi l'intégralité de votre stratégie, ou bien de faire équipe avec un ami, chacun pilotant son propre champion.

Chargement du sondage...

0 votant

Cette dimension sociale est renforcée par le système de Fusions. Ces modificateurs de gameplay ne sont pas de simples bonus passifs, ils changent drastiquement les règles de l'affrontement et permettent de créer des synergies uniques entre les champions emblématiques de la licence, dont les coups ont été entièrement repensés pour la baston 2D.

Une technique au service de la compétition

Riot Games ne prend pas le volet technique à la légère, un point crucial pour séduire la communauté exigeante du jeu de combat. Le studio intègre un netcode rollback, la technologie indispensable pour garantir des affrontements en ligne sans latence perceptible, simulant une expérience proche du jeu hors ligne. Que ce soit dans les lobbys classés pour la gloire ou dans les salons privés pour l'entraînement, la stabilité sera la priorité.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

De plus, le jeu n'oublie pas ses racines conviviales en proposant du multijoueur local supportant de 2 à 4 joueurs. Il faudra donc attendre janvier 2026 pour organiser ces tournois sur canapé, mais la promesse d'un free-to-play de cette envergure sur console reste alléchante.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

2XKO : Le créateur de League of Legends refuse de qualifier l'échec de son jeu de combat d'erreur
2XKO 07 septembre 2026

2XKO : Le créateur de League of Legends refuse de qualifier l'échec de son jeu de combat d'erreur

Marc Merrill, cofondateur de Riot Games, est revenu sur la fin de développement du jeu de combat basé sur l'univers de League of Legends. Loin d'y voir un échec cuisant, il défend une prise de risque nécessaire dans une industrie toujours plus concurrentielle et saturée de contenus.
2XKO : Sans surprise, Riot met fin au développement de son jeu de combat
2XKO 21 août 2026

2XKO : Sans surprise, Riot met fin au développement de son jeu de combat

Coup dur pour les amateurs de jeux de combat. Riot Games vient d'annoncer la fin du développement actif de 2XKO, son titre gratuit basé sur l'univers de League of Legends. Faute de joueurs réguliers, le jeu recevra ses ultimes mises à jour d'ici la fin de l'année 2026.
2XKO confirme que deux championnes appréciées des joueurs arrivent
2XKO 29 juin 2026

2XKO confirme que deux championnes appréciées des joueurs arrivent

À l'heure actuelle, 2XKO ne compte que 15 personnages jouables. Mais deux grands noms de la Faille de l'Invocateur vont étoffer cette liste, dont une demoiselle avec une impressionnante collection de skins dans League of Legends.

commentaire (0)