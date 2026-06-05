007 First Light : Comment résoudre l'énigme de la cheminée de l'hôtel en Slovaquie

Bloqué devant le mécanisme secret de la salle à manger ? Découvrez la combinaison exacte pour ouvrir le passage dérobé de la cheminée dans 007 First Light et continuer votre traque sans perdre une seconde.

Au cours du chapitre 3 de Crimson Desert, James Bond se lance à la poursuite d'un mystérieux homme blond. Sa traque l'amène directement dans la salle à manger du Grand Hôtel des Carpates, en Slovaquie. Problème : la cible s'est volatilisée et la pièce est désormais déserte. L'homme s'est en réalité échappé par un accès secret dissimulé derrière la grande cheminée. Pour vous engouffrer à votre tour dans ce passage, vous allez devoir décoder un étrange mécanisme orné d'icônes d'animaux.

Où trouver les indices dans la salle à manger ?

Le jeu vous laisse mener l'enquête pour deviner la combinaison par vous-même, et tous les éléments nécessaires se trouvent à portée de main. Le premier indice visuel, et le plus important, repose sur la table de service (ou chariot de cuisine) abandonnée non loin de là. En vous approchant, vous y découvrirez une page de livre déchirée mettant en évidence une chimère, une créature mythologique qui s'avère être l'emblème de l'établissement.

Si ce papier ne suffit pas à éclairer votre lanterne, levez les yeux et observez attentivement les détails de la pièce. Des bannières rouges et bleues suspendues aux murs représentent également cette créature hybride. En combinant la mythologie et ces représentations, on comprend que la chimère se compose de trois éléments distincts : un corps de lion, une tête de chèvre et une queue de serpent. Ce sont précisément ces trois animaux qu'il va falloir cibler.

La solution de l'énigme de la cheminée

Si vous préférez aller droit au but pour ne pas laisser votre cible prendre trop d'avance, approchez-vous du mécanisme situé sur la cheminée et interagissez avec lui. Il vous suffit d'activer les trois symboles suivants : le lion, le serpent et la chèvre.

Sachez qu'il n'y a aucun ordre spécifique à respecter pour valider la combinaison. Dès que ces trois animaux seront enfoncés, le mécanisme s'enclenchera, déclenchant une courte cinématique qui dévoilera l'ouverture de la porte dérobée. Il ne vous restera plus qu'à vous engouffrer dans ce couloir sombre et à poursuivre vos investigations jusque dans la cave, où un affrontement musclé vous attend pour la suite de l'histoire.