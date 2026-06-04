007 First Light : Une suite est-elle prévue pour James Bond ?

Après le lancement réussi de la nouvelle aventure d'IO Interactive, découvrez toutes les informations concrètes sur l'avenir de l'agent secret. Fin, indices narratifs et perspectives de développement, nous faisons le point sur une potentielle suite de 007 First Light.

IO Interactive a enfin concrétisé sa vision de l'espionnage avec la sortie de 007 First Light, qui a plutôt reçu de belles critiques. Alors que tous les joueurs n'ont pas encore terminé leur premiers pas dans la peau de la recrue la plus célèbre du MI6, une question brûle déjà toutes les lèvres : le matricule 007 reprendra-t-il du service ? Les retours dithyrambiques et les chiffres de ventes particulièrement solides laissent déjà entrevoir l'avenir de la franchise. En plus des différentes déclarations du studio.

Attention toutefois, des spoilers peuvent apparaître dans les lignes qui suivent. Soyez prudents si vous n'avez pas encore terminé l'histoire de 007 First Light.

La confirmation officielle cachée dans les crédits

La preuve la plus irréfutable de l'existence d'une suite se trouve directement au cœur du jeu, et plus précisément à la toute fin de l'expérience. À la manière des productions cinématographiques Marvel, une scène post-générique met en scène James Bond aux côtés de M, juste après la cérémonie en hommage à l'un des protagoniste du jeu.

C'est à la suite de cette séquence qu'apparaît un message explicite ne laissant place à aucun doute, confirmant textuellement que le célèbre agent secret sera de retour pour une prochaine mission. Si le premier opus narre la genèse du héros jusqu'à l'obtention de son statut de double 0, la conclusion pose de manière évidente les bases d'une saga bien plus vaste.

















Avant même que nous ayons le nom de ce jeu, IO Interactive avait déjà annoncé son ambition de créer une trilogie, si cela leur était possible. Compte tenu du succès, nul doute que le studio va se pencher sur le sujet sérieusement.

D'ailleurs, le scénario laisse délibérément plusieurs arcs narratifs en suspens, introduisant des zones d'ombre majeures qui serviront de fil conducteur pour le prochain épisode. L'élément central de cette suite tourne autour d'Isola, le personnage initialement connu sous le pseudonyme de Miss Roth. Après avoir sauvé la vie de Bond, celle-ci s'est emparée du cœur de THEIA pour son propre compte.

Quelle date de sortie pour la suite des aventures de 007 ?

À l'heure actuelle, aucune date de sortie officielle n'a été communiquée par IO Interactive. Le studio se concentre sur le suivi de son titre fraîchement publié, avec des mises à jour et potentiellement des DLC. Toutefois, le succès commercial et l'accueil critique très enthousiaste garantissent que le chantier de cette suite figure parmi les priorités de l'équipe de développement.

Ce futur projet permettra d'approfondir le statut de James Bond en tant qu'agent d'élite pleinement établi au sein des services secrets britanniques, tout en développant l'univers géopolitique et les organisations criminelles esquissées dans ce premier acte. Mais n'attendez pas ce deuxième opus avant 2028, au plus tôt. IO Interactive prendra la parole en temps voulu.