007 First Light : Quel est le code de la porte de la buanderie ?

Découvrez comment franchir la porte sécurisée de la laverie dans 007 First Light. Nous vous révélons directement le code de secours à quatre chiffres et vous explique le cheminement pas à pas pour infiltrer le bureau du directeur afin de récupérer la note de sécurité.

Durant le chapitre qui vous demande de retrouver l'agent 009, James Bond doit infiltrer un immense manoir regorgeant de pièces. Si notre agent secret préféré peut escalader des balcons, enfoncer des portes ou sauter par les fenêtres, ses gadgets high-tech s'avèrent impuissants face au digicode de la laverie. Pour progresser sans encombre dans 007 First Light et éviter de tourner en rond dans les couloirs, voici tout ce qu'il faut savoir pour déverrouiller cet accès.

Le code de la porte de la laverie dans 007 First Light

Si vous souhaitez sauter l'étape de l'investigation pour gagner du temps, sachez que la combinaison reste identique à chaque partie. Vous pouvez l'entrer directement sur le pavé numérique pour ouvrir l'accès.

Le code de la laverie est : 1805

L'utilisation directe de cette combinaison est idéale si souhaitez terminer rapidement le jeu, ou que vous n'arrivez pas à trouver le code par vous-même.

Où trouver la combinaison dans le Bureau du Directeur ?

Pour les joueurs qui préfèrent dénicher les indices par eux-mêmes, une note de sécurité indique que la combinaison change quotidiennement et que la solution se trouve dans le Bureau du Directeur. Ce bureau est situé au rez-de-chaussée, dans l'aile sud-est du manoir, juste derrière une zone réservée au personnel. Pour y accéder, passez par le couloir situé derrière le bureau d'accueil du hall principal, puis franchissez les doubles portes.

Deux approches s'offrent à vous pour infiltrer cette zone restreinte :

La méthode de l'infiltration : Entrez par la double porte marquée. Accroupissez-vous immédiatement derrière les caisses de matériel de scène sur votre gauche. Progressez discrètement en longeant les étagères vers les fenêtres. En restant bien baissé, vous passerez dans le dos des deux femmes de ménage sans éveiller les soupçons, jusqu'à atteindre la porte du bureau.

Entrez par la double porte marquée. Accroupissez-vous immédiatement derrière les caisses de matériel de scène sur votre gauche. Progressez discrètement en longeant les étagères vers les fenêtres. En restant bien baissé, vous passerez dans le dos des deux femmes de ménage sans éveiller les soupçons, jusqu'à atteindre la porte du bureau. La méthode de la diversion : Un garde surveille l'autre accès au bureau. Vous pouvez utiliser l'un des gadgets de Bond pour détourner son attention ou choisir de faire les poches de la sentinelle afin de lui dérober la clé du personnel.

Une fois à l'intérieur du bureau, approchez-vous du bureau en bois du directeur de l'hôtel. La note de sécurité détaillant le code 1805 est posée en évidence sur le meuble. Ouvrir cet accès vous permettra de poursuivre votre mission en toute discrétion.