007 First Light : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 15 janvier 2026 à 11h07
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit 007 First Light.
007 First Light : Les configurations PC
Comme vous le savez probablement déjà, James Bond revient en cette année 2026, notamment avec 007 First Light, qui est prévu pour le mois de mai. Devant se rendre disponible sur diverses plateformes de jeu, le titre d'IO Interactive débarque, comme vous vous en doutez, sur PC. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner 007 First Light.

Configurations PC 007 First Light

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de 007 First Light, sachez que 16 Go de mémoire vive sont demandés pour la configuration minimale, contre 32 Go pour la recommandée. D'après les informations partagées par les développeurs de chez IO Interactive, notamment via une image partagée sur le compte Twitter/X du jeu, les joueurs et les joueuses doivent avoir 80 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de 007 First Light sur leur PC.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de 007 First Light ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10/11 64-bit  Windows 10/11 64-bit  
Processeur Intel Core i5 9500K ou AMD Ryzen 5 3500  Intel Core i5 13500 ou AMD Ryzen 5 7600 
Mémoire 16 Go  16 Go 
Carte graphique NVIDIA GTX 1660, AMD RX 5700 ou équivalent  NVIDIA RTX 3060 Ti, AMD RX 6700 XT ou équivalent 
Mémoire vidéo  6 Go 8 Go 
Stockage requis  80 Go d'espace disque disponible 80 Go d'espace disque disponible 
Note 1080p - 30 FPS  1080p - 60 FPS 

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Pour rappel, 007 First Light, qui était initialement prévu pour le mois de mars, doit sortir le 27 mai 2026. Date à laquelle le titre d'IO Interactive, qui reviendra sur les origines de James Bond, se rendra disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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