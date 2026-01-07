007 First Light : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit 007 First Light.

Configurations PC 007 First Light

















Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit Processeur Intel Core i5 9500K ou AMD Ryzen 5 3500 Intel Core i5 13500 ou AMD Ryzen 5 7600 Mémoire 16 Go 16 Go Carte graphique NVIDIA GTX 1660, AMD RX 5700 ou équivalent NVIDIA RTX 3060 Ti, AMD RX 6700 XT ou équivalent Mémoire vidéo 6 Go 8 Go Stockage requis 80 Go d'espace disque disponible 80 Go d'espace disque disponible Note 1080p - 30 FPS 1080p - 60 FPS

Comme vous le savez probablement déjà, James Bond revient en cette année 2026, notamment avec, qui est prévu pour le mois de mai. Devant se rendre disponible sur diverses plateformes de jeu, le titre d'IO Interactive débarque, comme vous vous en doutez, sur PC. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez que 16 Go de mémoire vive sont demandés pour la configuration minimale, contre 32 Go pour la recommandée. D'après les informations partagées par les développeurs de chez IO Interactive, notamment via une image partagée sur le compte Twitter/X du jeu, les joueurs et les joueuses doivent avoir 80 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter desur leur PC.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Pour rappel,, qui était initialement prévu pour le mois de mars, doit sortir le 27 mai 2026. Date à laquelle le titre d'IO Interactive, qui reviendra sur les origines de James Bond, se rendra disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.