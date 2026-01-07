007 First Light : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit 007 First Light.
Comme vous le savez probablement déjà, James Bond revient en cette année 2026, notamment avec 007 First Light
, qui est prévu pour le mois de mai. Devant se rendre disponible sur diverses plateformes de jeu, le titre d'IO Interactive débarque, comme vous vous en doutez, sur PC. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner 007 First Light
.
Configurations PC 007 First Light
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de 007 First Light
, sachez que 16 Go de mémoire vive sont demandés pour la configuration minimale, contre 32 Go pour la recommandée. D'après les informations partagées par les développeurs de chez IO Interactive, notamment via une image partagée sur le compte Twitter/X du jeu, les joueurs et les joueuses doivent avoir 80 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de 007 First Light
sur leur PC.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de 007 First Light
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 10/11 64-bit
|Windows 10/11 64-bit
|Processeur
|Intel Core i5 9500K ou AMD Ryzen 5 3500
|Intel Core i5 13500 ou AMD Ryzen 5 7600
|Mémoire
|16 Go
|16 Go
|Carte graphique
|NVIDIA GTX 1660, AMD RX 5700 ou équivalent
|NVIDIA RTX 3060 Ti, AMD RX 6700 XT ou équivalent
|Mémoire vidéo
| 6 Go
|8 Go
|Stockage requis
| 80 Go d'espace disque disponible
|80 Go d'espace disque disponible
|Note
|1080p - 30 FPS
|1080p - 60 FPS
Pour rappel, 007 First Light
, qui était initialement prévu pour le mois de mars, doit sortir le 27 mai 2026. Date à laquelle le titre d'IO Interactive, qui reviendra sur les origines de James Bond, se rendra disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.
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