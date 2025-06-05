007 First Light : Le nouveau jeu James Bond se dévoile enfin avec un trailer explosif

Quelques jours après avoir officialisé son nom, le nouveau jeu James Bond dévoile son gameplay, et son protagoniste, à l'allure de faux héros.
James Bond fait son retour fracassant en jeu vidéo grâce au studio IO Interactive, créateur de la saga Hitman. C'est lors du State of Play du 4 juin 2025
que le tant attendu 007 First Light
s'est enfin révélé à travers une spectaculaire bande-annonce, annonçant une sortie prévue pour 2026
sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, tout en nous dévoilant les traits de son protagoniste, qui ne plaira peut-être pas à tout le monde.
James Bond, une origin story captivante
Le trailer présenté nous permet de découvrir un James Bond encore jeune, loin du héros sûr de lui que nous connaissons. À seulement 26 ans, Bond n'est pas encore le fameux agent 007, mais une recrue prometteuse tout juste sortie de la Royal Navy.
Ce nouvel opus sera donc une véritable origin story, explorant pour la première fois en profondeur les débuts tumultueux du célèbre espion britannique. Selon le communiqué accompagnant l'annonce, le scénario débutera par un événement tragique ayant marqué son enfance, Bond ayant perdu ses parents à l'âge de 11 ans
, le poussant à grandir entre plusieurs internats britanniques avant son engagement militaire et son recrutement par le MI6.
Un trailer spectaculaire rempli d'action et de charme
La vidéo diffusée lors du State of Play ne lésine pas sur les ingrédients emblématiques de la licence : action trépidante, répliques cinglantes, cascades impressionnantes, gadgets high-tech et échanges de tirs musclés.
Les fans seront ravis de retrouver l'esprit James Bond, désormais porté par une incarnation plus jeune mais toujours aussi charismatique
. La surprise supplémentaire de ce trailer réside dans la présence de l'acteur Lennie James
(The Walking Dead), qui incarnera un nouveau personnage encore mystérieux dans l'univers de 007.
Entre infiltration et affrontements explosifs
Décrit comme un « jeu d'action-aventure narratif
», 007 First Light
proposera aux joueurs différentes approches pour surmonter les défis rencontrés. Il sera possible d'opter pour la force brute ou bien d'utiliser l'élégance et la diplomatie légendaires de Bond.
Les missions variées promettent un voyage aux quatre coins du globe, des plages ensoleillées aux sommets enneigés. Les figures incontournables telles que M
, Q
ou encore Moneypenny
seront également présentes, aux côtés de nouveaux personnages comme Greenway
, mentor de James Bond chargé de lui apprendre les subtilités du métier d'espion du MI6. D'ailleurs, cette version de James Bond pourrait ne pas plaire aux joueurs, avec son allure « badass » de faux méchant.
Une nouvelle trilogie en perspective
Initialement annoncé en 2020 sous le nom de code Project 007, le jeu a depuis suscité une grande attente chez les joueurs. Hakan Abrak, PDG d'IO Interactive, avait récemment confié vouloir faire de 007 First Light
le premier épisode d'une nouvelle trilogie dédiée à l'agent britannique, bien que cela signifie une pause temporaire pour la saga Hitman, qui est très appréciée.
Prévu pour sortir courant 2026
, 007 First Light
sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, PC, ainsi que sur la Nintendo Switch 2. Les joueurs PS5 Pro profiteront d'une optimisation particulière du titre pour atteindre 60 images par seconde.
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