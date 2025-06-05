007 First Light : Le nouveau jeu James Bond se dévoile enfin avec un trailer explosif

Quelques jours après avoir officialisé son nom, le nouveau jeu James Bond dévoile son gameplay, et son protagoniste, à l'allure de faux héros.

James Bond, une origin story captivante

Un trailer spectaculaire rempli d'action et de charme

Entre infiltration et affrontements explosifs

Une nouvelle trilogie en perspective

James Bond fait son retour fracassant en jeu vidéo grâce au studio IO Interactive, créateur de la saga Hitman. C'est lors duque le tant attendus'est enfin révélé à travers une spectaculaire bande-annonce, annonçant une sortie prévue poursur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, tout en nous dévoilant les traits de son protagoniste, qui ne plaira peut-être pas à tout le monde.Le trailer présenté nous permet de découvrir un James Bond encore jeune, loin du héros sûr de lui que nous connaissons. À seulement 26 ans, Bond n'est pas encore le fameux agent 007, mais une recrue prometteuse tout juste sortie de la Royal Navy.Ce nouvel opus sera donc une véritable origin story, explorant pour la première fois en profondeur les débuts tumultueux du célèbre espion britannique. Selon le communiqué accompagnant l'annonce, le scénario débutera par un événement tragique ayant marqué son enfance,, le poussant à grandir entre plusieurs internats britanniques avant son engagement militaire et son recrutement par le MI6.La vidéo diffusée lors du State of Play ne lésine pas sur les ingrédients emblématiques de la licence : action trépidante, répliques cinglantes, cascades impressionnantes, gadgets high-tech et échanges de tirs musclés.Les fans seront ravis de retrouver. La surprise supplémentaire de ce trailer réside dans la présence de l'acteur(The Walking Dead), qui incarnera un nouveau personnage encore mystérieux dans l'univers de 007.Décrit comme un « jeu d'action-aventure narratif »,proposera aux joueurs différentes approches pour surmonter les défis rencontrés. Il sera possible d'opter pour la force brute ou bien d'utiliser l'élégance et la diplomatie légendaires de Bond.Les missions variées promettent un voyage aux quatre coins du globe, des plages ensoleillées aux sommets enneigés. Les figures incontournables telles queou encoreseront également présentes, aux côtés de nouveaux personnages comme, mentor de James Bond chargé de lui apprendre les subtilités du métier d'espion du MI6. D'ailleurs, cette version de James Bond pourrait ne pas plaire aux joueurs, avec son allure « badass » de faux méchant.Initialement annoncé en 2020 sous le nom de code Project 007, le jeu a depuis suscité une grande attente chez les joueurs. Hakan Abrak, PDG d'IO Interactive, avait récemment confié vouloir faire dele premier épisode d'une nouvelle trilogie dédiée à l'agent britannique, bien que cela signifie une pause temporaire pour la saga Hitman, qui est très appréciée.Prévu pour sortir courantsera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, PC, ainsi que sur la Nintendo Switch 2. Les joueurs PS5 Pro profiteront d'une optimisation particulière du titre pour atteindre 60 images par seconde.