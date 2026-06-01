007 First Light : Déjà des mods insolites pour personnaliser James Bond

Quelques jours seulement après la sortie de 007 First Light, la communauté des moddeurs s'en donne déjà à cœur joie. Outre l'amélioration du confort visuel, les joueurs PC peuvent surtout modifier les tenues pour incarner des personnages inattendus dans le mode tactique.

Le nouveau titre du studio IO Interactive, 007 First Light, est disponible depuis quelques jours sur nos machines, mais ce court laps de temps a largement suffi aux créateurs de mods pour se mettre au travail avec une efficacité redoutable. Comme c'est très souvent le cas pour les grosses productions sur PC, la priorité absolue de la communauté a d'abord été donnée à l'optimisation pure de l'expérience utilisateur et au confort visuel, avant de rapidement dériver vers des créations beaucoup plus excentriques et amusantes. Les joueurs les plus impatients peuvent donc d'ores et déjà dire adieu aux longues séquences d'introduction impossibles à passer, et surtout profiter pleinement de leurs écrans ultra-larges grâce à des correctifs spécifiquement dédiés à l'affichage des cinématiques.

Des tenues décalées pour jouer l'Agent 007

Si les multiples ajustements techniques, tels que la modification du champ de vision global ou la désactivation complète de l'interface visuelle, sont toujours très appréciés par les puristes de l'immersion, c'est incontestablement du côté de la personnalisation cosmétique que la communauté s'est véritablement illustrée cette semaine. Le mod judicieusement nommé Expanded Outfits propose en effet de remplacer une bonne vingtaine de tenues initialement disponibles par des options beaucoup plus audacieuses et décalées.















Les agents secrets en herbe peuvent ainsi allègrement troquer le traditionnel et très classe smoking de l'espion britannique contre des apparences pour le moins surprenantes. Il est par exemple désormais tout à fait possible de parcourir les différentes missions en incarnant le célèbre chanteur Lenny Kravitz, une soubrette française, le vidéaste JackSepticEye, ou encore la fameuse Miss Moneypenny. Les clins d'œil appuyés vont même encore plus loin avec la possibilité fort réjouissante de jouer sous les traits d'un assassin chauve bien connu, une référence évidente et inévitable à la franchise Hitman qui a fait la renommée mondiale du studio de développement.

Pour le moment, il est important de préciser que ces modifications cosmétiques totalement loufoques, incluant également un James Bond en sous-vêtements ou le masque en or massif de Damien Webb, restent strictement exclusives au mode de jeu TacSim. La campagne principale, plus scénarisée, impose encore d'incarner la version classique et sérieuse de l'espion de Sa Majesté. Toutefois, la communauté des joueurs reste particulièrement confiante quant à l'arrivée très prochaine de patchs non officiels permettant de briser définitivement cette limitation technique.

Vous pouvez en savoir plus directement sur la page du mod sur NexusMods.

Rappelons, en guise de conclusion, que 007 First Light est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :