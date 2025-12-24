007 First Light annonce le report de sa date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 décembre 2025 à 09h00
Coup de théâtre pour les fans de l'espion le plus célèbre du monde. Alors que la sortie approchait à grands pas, IO Interactive a annoncé un changement de dernière minute pour 007 First Light. Le titre manquera son rendez-vous printanier pour bénéficier de finitions supplémentaires.
007 First Light annonce le report de sa date de sortie
C'est une nouvelle qui risque de faire grincer quelques dents du côté des agents secrets en herbe, mais qui pourrait s'avérer salvatrice pour la qualité finale du produit. À seulement trois mois de l'échéance initiale, le studio IO Interactive a pris la décision difficile de modifier le calendrier de lancement de sa prochaine superproduction, 007 First Light. Initialement calé pour une sortie le 27 mars 2026, le jeu d'action mettant en scène les origines de James Bond ne débarquera finalement sur nos consoles et PC que le 27 mai 2026. Un décalage de deux mois qui, selon les développeurs, est impératif pour garantir une expérience optimale.

Une aventure jouable mais imparfaite

La communication officielle du studio, diffusée sur les réseaux sociaux, se veut rassurante tout en étant transparente sur l'état actuel du développement. Contrairement à certains reports indéfinis qui cachent des problèmes de production majeurs, IO Interactive précise une donnée cruciale : le jeu est d'ores et déjà jouable du début à la fin. La structure narrative et les mécaniques de gameplay sont en place. Cependant, l'équipe a jugé nécessaire de s'accorder ce délai supplémentaire pour une phase intensive de « polissage ».

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Dans leur déclaration, les créateurs de la trilogie Hitman expliquent :
Le jeu est entièrement jouable, mais ces deux mois nous aideront à le rendre bien meilleur grâce aux finitions.
Cette décision semble directement liée aux retours reçus lors des précédentes présentations du titre. Le projet est ambitieux, avec un casting cinq étoiles incluant notamment le chanteur Lenny Kravitz, et vise à raconter comment le jeune agent a obtenu son matricule 007. Une telle promesse ne peut se permettre une sortie en demi-teinte.

La réponse aux inquiétudes techniques

Il faut dire que la récente apparition du jeu lors d'un State of Play avait soulevé quelques inquiétudes légitimes au sein de la communauté et de la presse spécialisée. Si la direction artistique semblait fidèle à l'esprit des romans d'Ian Fleming, la partie technique avait montré des signes de faiblesse. Des chutes de framerate constantes et des textures parfois datées avaient quelque peu terni l'enthousiasme général autour de ce blockbuster en puissance.

Miniature vidéo

En décalant la sortie au mois de mai, IO Interactive s'offre le luxe de corriger le tir. Ce report stratégique transforme le titre, qui devait être le fer de lance de la saison printanière, en ouverture majeure pour la saison estivale, qui a été amputée d'un certain GTA 6. Dans une industrie où les lancements précipités sont souvent sanctionnés sévèrement par les joueurs, ce choix de la prudence et de la finition technique apparaît comme la voie de la sagesse pour honorer le smoking de James Bond.

Rendez-vous donc le 27 mai 2026 pour découvrir 007 First Light sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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