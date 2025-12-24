007 First Light annonce le report de sa date de sortie



le 24 décembre 2025 à 09h00 Publié par Corentin Rimbert le 24 décembre 2025 à 09h00

Coup de théâtre pour les fans de l'espion le plus célèbre du monde. Alors que la sortie approchait à grands pas, IO Interactive a annoncé un changement de dernière minute pour 007 First Light. Le titre manquera son rendez-vous printanier pour bénéficier de finitions supplémentaires.