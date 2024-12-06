Zenless Zone Zero version 1.4 : Date de sortie et nouveautés

Dans le cadre d'un livestream dédié, HoYoverse a présenté en détail le contenu à venir dans la version 1.4 de Zenless Zone Zero. Accrochez-vous car celle-ci s'annonce très riche en nouveautés.
Pendant le livestream/programme spécial du 6 décembre 2024, le studio de développement HoYoverse a présenté la version 1.4 de Zenless Zone Zero, « Une pluie de météores ».
Comme à l'accoutumée dans le cadre de ces événements, les équipes chargées du titre ont présenté en détail le contenu de cette mise à jour, qui se présente déjà comme l'une des plus importantes du titre.
Quand sort la version 1.4 de Zenless Zone Zero ?
Les Proxys de Zenless Zone Zero
attendent toujours avec une certaine impatience la prochaine mise à jour du titre. Ainsi, la communauté se demande tout naturellement quand la version 1.4 sera déployée sur le dernier né du studio HoYoverse. Le livestream du 6 décembre 2024 a permis de connaître la date de lancement de cette nouvelle mise à jour, et elle arrivera très rapidement pour le plus grand plaisir des joueuses et joueurs. La date de sortie de la version 1.4 de Zenless Zone Zero est fixée au 18 décembre 2024
, et sera disponible après une maintenance des serveurs de plusieurs heures.
En dédommagement, HoYoverse offrira quelques Dennies et Polychromes récupérables depuis la messagerie du jeu. Dès que l'heure exacte de sortie de la version 1.4 de Zenless Zone Zero
aura été révélée, nous vous tiendrons informés.
Aperçu des nombreuses nouveautés introduites par la version 1.4 de Zenless Zone Zero
En plus de la date de déploiement, le contenu de la version 1.4 de Zenless Zone Zero a été révélé lors de cette présentation. Dans la continuité de la version 1.3, la Section 6 est une nouvelle fois à l'honneur
. D'ailleurs, les deux derniers membres de l'organisation vont faire leurs débuts au lancement de cette mise à jour. Mais HoYoverse a souhaité offrir davantage à la communauté des Proxys avec, comme un clin d'œil au titre de cette version, une véritable pluie de nouveautés et d'événements en jeu.
Voici un récapitulatif des annonces et du contenu de la version 1.4 : « Une pluie de météores »:
- Nouveaux personnages jouables :
- Miyabi - Rang S Glace / Anomalie
- Harumasa - Rang S Électrique / Attaque
- Nouveaux lieux à explorer : Port Elpis et Reverb Arena
- Nouveaux Bangboos de rang S et de rang A : Agent Gulliver et Luttobou
- Nouveau chapitre de l'histoire principale
- Nouvelle histoire d'Agent ajoutée pour Harumasa
- Nouveautés dans la Néantre Zéro : la saison Ombres perdues et le mode Assaut mortel
- Nouveaux événements et campagnes avec bonus de connexion quotidienne
- Ajout du mini-jeu temporaire « Bangboos VS Étheriens » sous forme de Tower defense
- Lancement d'un événement de pré-inscription inédit avec de multiples récompenses à la clé
- Série d'optimisations pour les commissions principales, le parcours de Proxy, les interactions amicales avec les Agents…
Rendez-vous donc le 18 décembre 2024 pour découvrir tout le contenu de la version 1.4 de Zenless Zone Zero. Enfin, les joueurs les plus réactifs peuvent profiter d'un code d'échange exclusif post-événement
pour obtenir gratuitement 300 Polychromes, 30 000 Dennies, des journaux d'inspecteur principal et des modules énergétiques de Moteur-Ampli. Le titre du studio HoYoverse est, rappelons-le, disponible sur PC, PS5 ainsi que sur les appareils iOS et Android.
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