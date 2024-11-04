Zenless Zone Zero version 1.3 : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 novembre 2024 à 18h02
Retrouvez toutes les informations liées à l'heure de déploiement de la mise à jour 1.3 de Zenless Zone Zero en France, afin d'en profiter à son lancement.
Zenless Zone Zero version 1.3 : Heure de sortie et prétéléchargement en France
La version 1.3 de Zenless Zone Zero, intitulée « Représailles virtuelles », arrivera très prochainement sur les serveurs. Cette mise à jour vient ajouter à l'histoire principale un nouvel arc, de nouveaux personnages jouables, de nouveaux lieux à explorer ainsi que de nombreux événements annexes. Attendue par la communauté, les joueurs et joueuses sont nombreux à se demander quelle est l'heure de sortie de la version 1.3 de Zenless Zone Zero en France.

À quelle heure sort la version 1.3 de Zenless Zone Zero ? 

Comme précisé lors du livestream/programme spécial du 25 octobre dernier, la date de sortie de la version 1.3 de Zenless Zone Zero est fixée au 6 novembre 2024. La maintenance débutera aux alentours de 6 heures du matin (heure française). De ce fait, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses ne pourront pas se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures.

En ce qui concerne la version 1.3, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures, d'après les informations partagées par HoYoverse dans une publication X/Twitter. Les serveurs devraient être à nouveau accessibles autour de 11 heures ou midi (heure française).

Pour ce qui est du contenu de la version 1.3 de Zenless Zone Zero, il se concentre sur la Section 6 avec la découverte de leur quartier général, la M.A.I.N. Les bannières mettront également à l'honneur deux nouveaux personnages : Yanagi pendant la phase 1 et Lighter pendant la phase 2. Tous deux sont des personnages de rang S. 

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Prétéléchargement de la version 1.3 de Zenless Zone

Comme indiqué sur le site officiel du jeu, il est possible de prétélécharger la version 1.3 de Zenless Zone Zero depuis le 4 novembre, notamment sur les appareils iOS/Android, PC, mais aussi sur consoles PlayStation. Cette nouvelle devrait ravir la communauté, notamment celles et ceux qui ont une petite connexion internet. Attention cependant : les joueurs PC et PlayStation doivent disposer de 7 Go d'espace libre pour prétélécharger cette version et les joueurs mobiles doivent avoir 3 Go d'espace de stockage libre sur leur appareil. Rendez-vous donc à partir du 6 novembre 2024 pour découvrir le contenu des Représailles virtuelles qui frapperont la Nouvelle-Eridu. Rappelons en guise de conclusion que Zenless Zone Zero, qui est free-to-play (gratuit), est disponible sur PC, appareils iOS/Android ainsi que sur consoles PlayStation.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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