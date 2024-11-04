Zenless Zone Zero version 1.3 : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations liées à l'heure de déploiement de la mise à jour 1.3 de Zenless Zone Zero en France, afin d'en profiter à son lancement.

À quelle heure sort la version 1.3 de Zenless Zone Zero ?

Prétéléchargement de la version 1.3 de Zenless Zone

Annonce du pré-téléchargement de la version 1.3 « Représailles virtuelles » et notification de mise à jour



Chers proxys,

La version 1.3 est disponible en pré-téléchargement. Suivez les instructions ci-dessous pour télécharger une partie des ressources en avance. Vous pourrez… pic.twitter.com/bteTWH8TAN — Zenless Zone Zero FR (@ZZZ_FRA) November 4, 2024

arrivera très prochainement sur les serveurs. Cette mise à jour vient ajouter à l'histoire principale un nouvel arc, de nouveaux personnages jouables, de nouveaux lieux à explorer ainsi que de nombreux événements annexes. Attendue par la communauté, les joueurs et joueuses sont nombreux à se demanderComme précisé lors du livestream/programme spécial du 25 octobre dernier,. La maintenance débutera aux alentours de 6 heures du matin (heure française). De ce fait, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses ne pourront pas se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures.En ce qui concerne la version 1.3,, d'après les informations partagées par HoYoverse dans une publication X/Twitter. Les serveurs devraient être à nouveau accessibles autour de 11 heures ou midi (heure française).Pour ce qui est du contenu de la version 1.3 de Zenless Zone Zero, il se concentre sur la Section 6 avec la découverte de leur quartier général, la M.A.I.N. Les bannières mettront également à l'honneur deux nouveaux personnages : Yanagi pendant la phase 1 et Lighter pendant la phase 2. Tous deux sont des personnages de rang S.Comme indiqué sur le site officiel du jeu,notamment sur les appareils iOS/Android, PC, mais aussi sur consoles PlayStation. Cette nouvelle devrait ravir la communauté, notamment celles et ceux qui ont une petite connexion internet. Attention cependant :et les joueurs mobiles doivent avoir 3 Go d'espace de stockage libre sur leur appareil.Rendez-vous donc à partir du 6 novembre 2024 pour découvrir le contenu des Représailles virtuelles qui frapperont la Nouvelle-Eridu. Rappelons en guise de conclusion que